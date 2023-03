Groter, lucratiever en dichterbij: Union speelt donderdag in het Lotto Park

Het ligt gevoelig bij de fans. Union Saint-Gilloise speelt donderdag zijn Europese match tegen Union Berlin in het stadion van rivaal Anderlecht. Waarom kiezen de Unionisten nu plots voor het Lotto Park en niet meer voor Den Dreef in Leuven zoals in de poules? Opmerkelijk genoeg ligt Felice Mazzu aan de basis van dit idee, maar ook de huurprijs en het vooruitzicht om 12.000 toeschouwers te ontvangen maakt het interessant.

Alsof Manchester City even uitwijkt naar Old Trafford. Alsof Espanyol opeens gastheer is in Nou Camp. Uiteraard overdrijven we, maar het blijft bizar dat Union Saint-Gilloise twee dagen lang het Lotto Park inpalmt. Het voelt wat onnatuurlijk. Dan kun je Union Berlin uit de 1/8ste finales van de Europa League knikkeren na de 3-3 in Duitsland en moet dat uitgerekend in het stadion van de Brusselse aartsrivaal gebeuren.

Boiface en co. spelen donderdag tegen Union Berlin op het veld van Anderlecht. — © BELGA

Toch zit er een logica achter. Union mag – zoals u weet – geen Europese matchen betwisten in het eigen Joseph Mariënstadion omdat hun thuishaven niet voldoet aan de UEFA-eisen. Dan is het neutrale Koning Boudewijnstadion het meest voor de hand liggende alternatief, maar daar waren afgelopen zomer grote concerten en zijn er nu werken aan de gang. Het gevolg was dat Karel Geraerts en co. uitweken naar het King Power at Den Dreef in Leuven. Een gezellig stadion waar de Rode Duivels ook al speelden. Ze schopten het er tot groepswinnaar, maar echt ideaal was de situatie er niet. De Unionaanhang vond de verplaatsing naar Leuven op doordeweekse avonden niet evident en de burgemeester verbood bijvoorbeeld de fans van tegenstander Union Berlin om de binnenstad te betreden.

Een nieuwe Europese uitvalsbasis na nieuwjaar drong zich op. Als poulewinnaar rekende Union er bovendien op om een klepper à la Juventus of Man United te loten en dus was een groter stadion aangewezen. Het was balen toen wederom Union Berlin uit de trommel kwam in plaats van een Europese grootmacht, maar de verhuis was toen al in gang gezet.

Mazzu-deal

Al in november klopte Union aan bij Anderlecht om hun stadion te huren. Ze refereerden daarbij aan een oude afspraak. RSCA had succescoach Felice Mazzu weggeplukt bij de vicekampioen en pas na veel gekissebis werd een (financiële) compensatie afgesproken waarmee beide clubs akkoord waren. Eén van de afspraken was toen dat Union het Lotto Park eigenlijk al in augustus 2022 kon benutten als het doorstootte naar de laatste voorrondes van de Champions League. Alleen slaagden de geel-blauwen daar niet in.

Anderlecht toonde zich bereid om zich aan de Mazzu-deal te houden en in navolging van de eerder gemaakte afspraken kwamen beide partijen snel tot een goeie deal voor de match van donderdag. Niemand wil het officieel bevestigen, maar wij horen dat de basisprijs voor één wedstrijd nu tussen de 125.000 en 150.000 euro ligt. Dat geld zal Anderlecht onder meer gebruiken om deze zomer zijn jeugdacademie te renoveren.

Sfeertribunes gesloten

In ruil krijgt Union twee dagen de sleutels van het Anderlechtstadion. De Unionisten staan wel zelf in voor de wedstrijdorganisatie. Zij regelen de ticketverkoop, zij ontvangen de vip-gasten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk gaat Union (in beperkte mate) toch een beroep doen op het Anderlechtpersoneel. Al is het maar om het scorebord of het ticketingsysteem te bedienen of om de bezoekers wegwijs te maken in de restaurantkeuken. Union betaalt daarvoor alle kosten, maar krijgt natuurlijk ook de opbrengsten.

Toch waren de Unionfans aanvankelijk erg sceptisch om in het stadion van de concurrent te spelen. De Union Bhoys boycotten de match nog altijd, maar de meerderheid is bijgedraaid. Anderlecht is makkelijker bereikbaar dan Leuven en er worden zelfs gratis bussen ingelegd van aan het Joseph Mariënstadion tot aan het Lotto Park. Uiteindelijk worden er 12.000 supporters verwacht – onder wie 2.000 man van Union Berlin – en dat wordt voor Union een toeschouwersrecord sinds de terugkeer naar het hoogste niveau.

Anderlecht legde wel vast dat de sfeervakken achter de goals gesloten blijven, want dat is het grondgebied Mauves Army en South Leaders: twee van hun fanatiekste supportersgroepen. De veiligheidsmaatregelen zullen overigens strikt zijn. Zo wordt er nadrukkelijk gecheckt of er geen Anderlechthooligans tickets kopen om de boel in brand te steken. Gelukkig speelt paars-wit op hetzelfde moment in Villarreal als afleiding. Wat wel zeker is: stoot Union door, dan moet het opnieuw onderhandelen met paars-wit over de huur van het Lotto Park voor de kwartfinales. De UEFA laat het namelijk niet toe om elke speelronde te wijzigen van thuisstadion.