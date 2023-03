“Iran verleent gratie aan 22.000 betogers”

Volgens het Iraanse staatsagentschap Irna hebben 22.000 betogers gratie gekregen, als onderdeel van een grootschalige amnestie. Het aantal demonstranten dat nog vastgehouden wordt, is niet bekend.

Vorige week hadden de staatsmedia al gemeld dat de religieuze leider ayatollah Ali Khamenei in totaal meer dan 80.000 gevangenen gratie had verleend ter gelegenheid van de verjaardag van de islamitische revolutie van 1979. Net als de 22.000 gaat het echter om cijfers die niet onafhankelijk geverifieerd kunnen worden.

Volgens waarnemers is de amnestie een afleidingsmanoeuvre om de internationale druk op het Iraanse regime af te wenden. Ze bekritiseren ook het feit dat er een aanklacht nodig is om amnestie te verkrijgen, wat betekent dat de betogers zichzelf eerst moeten beschuldigen om vrijgelaten te kunnen worden.

In Iran woedt al sinds de herfst van vorig jaar een aanhoudende golf van protesten. De oorspronkelijke aanleiding was de dood in politiehechtenis van Mahsa Amini, een 22-jarige Koerdische vrouw die zo’n zes maanden geleden door de zedenpolitie werd gearresteerd omwille van het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Bij de protesten die volgden, kwamen al meer dan 500 mensen om het leven.