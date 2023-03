Xi Jinping gaat Rusland bezoeken, en plant daar ook gesprek met Zelenski

Er is een ontmoeting in de maak tussen de Chinese leider Xi Jinping en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Volgens Wall Street Journal (WSJ) zou dat volgende week al gebeuren via videoverbinding. Voordien zou hij naar Moskou gaan om ook de Russische president Vladimir Poetin te spreken.

Sinds enkele weken onderneemt China pogingen om een rol te spelen in de oorlog die Rusland in Oekraïne begonnen is en daar een bemiddelende rol in te spelen. Daar is internationale bezorgdheid over, want China is een notoire bondgenoot van het land van Vladimir Poetin. Enkele weken geleden werd een Chinees plan voor vrede in Oekraïne nog erg slecht onthaald omdat het al te vaag was.

Volgende week zou Xi Jinping nog een stap verder gaan en naar Moskou afzakken, voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Daar zou hij de Russische president ontmoeten, meldt Reuters. Poetin had de Chinese leider al langer uitgenodigd, maar nu komt het er pas echt van.

Opvallend is wel dat Xi in Moskou niet alleen Poetin zal spreken. Volgens WSJ zou de Chinese leider tijdens dat bezoek aan Rusland ook via videoverbinding een gesprek hebben met Volodimir Zelenski. Wat zijn bedoeling is met het gesprek met de Oekraïense president, is niet duidelijk. Het zou de eerste keer zijn dat de twee elkaar spreken.

Bevestiging van het bezoek en de gesprekken is er nog niet. Als het zover komt, zou de komst van Xi een grote gebeurtenis zijn voor Poetin. Die ziet de oorlog als een conflict tegen het verenigde Westen. Hij ziet in Xi een bondgenoot. Maar als die tijdens zijn bezoek aan Moskou ook zou spreken met Zelenski, zou dat dan weer een stunt van Oekraïne zijn. Dat land hoopt Xi zo te overtuigen om Rusland geen militaire of andere steun te bieden.