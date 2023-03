Twee schachten die doop Sanda Dia wél overleefden, nemen geen afstand van doopmeesters: “We weten dat niemand van hen dit gewild heeft”

Ook al kropen schachten “Maxim” en “Cedric” op 5 december 2018 zelf gewond uit de put, de vriendschap met de doopmeesters van Reuzegom is grotendeels intact gebleven. Er is boosheid, maar ook medelijden met het feit dat ze nu alle achttien een celstraf riskeren, bleek maandag tijdens het pleidooi van hun advocaat. “Eigenlijk staan we hier tegenover twintig Reuzegommers”, reageerde advocaat Sven Mary achteraf smalend.