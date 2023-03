Simon Mignolet kondigt nu ook zelf officieel afscheid als Rode Duivel aan

Wat zaterdag al per ongeluk door de Belgische voetbalbond werd bekendgemaakt, is nu ook officieel: Simon Mignolet (35) stopt als Rode Duivel. Dat bevestigde de doelman van Club Brugge maandag zelf via een videobericht op sociale media. Voor Mignolet komt zo een einde aan een internationale carrière van bijna dertien jaar, waarin hij tot 129 selecties en 35 caps kwam.

Groot nieuws is het afscheid van Mignolet niet meer, want het bericht daarover stond zaterdag al even te lezen op de app van de Belgische voetbalbond. Het verdween nadien snel weer, waardoor het wachten was tot Mignolet zelf met nieuws over de situatie kwam. Dat is maandagavond gebeurd: de Limburgse doelman bevestigde via een bericht op sociale media dat hij stopt als Rode Duivel.

“Op sommige dagen moeten we moeilijke beslissingen nemen, vandaag is zo’n dag”, klinkt het in het videobericht. “Na 13 jaar mijn land te vertegenwoordigen, is het tijd om afscheid te nemen van de Rode Duivels. Trots, eer en dankbaarheid zijn drie gevoelens die uitdrukken hoe ik me voel over dit prachtige hoofdstuk in mijn carrière. Al mijn teamgenoten, staf en vooral de fans. Iedereen. Bedankt.”

Eerste keer opgeroepen eind 2010

Mignolet werd eind 2010 voor het eerst opgeroepen en debuteerde op 25 maart 2011 in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Oostenrijk, die met 0-2 werd gewonnen. In totaal zou hij tot 129 selecties komen, waarbij hij 35 wedstrijden mocht spelen. De doelman van Club Brugge fungeerde het merendeel van zijn internationale carrière als doublure van eerste doelman Thibaut Courtois. Zo ook op de grote toernooien: Mignolet was erbij op drie WK’s en twee EK’s, maar zou daar geen minuut spelen.

Mignolet is al derde Rode Duivel op korte tijd die zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigt, na Eden Hazard en Toby Alderweireld.