En plots doet OH Leuven weer helemaal mee voor de play-offs: “We hebben een nieuw elan gevonden”

Uitbundig zegegebaar van kapitein Casper De Norre na de cruciale zege tegen Charleroi. De Limburger ging met OHL met 0-1 winnen in het Zwarte Land en zo zijn de Leuvenaars na een 6 op 6 weer in de running voor een plaatsje in de top acht. — © BELGA

Eerlijk is eerlijk: wij hadden ze al bijna afgeschreven, maar OH Leuven doet weer helemaal mee voor de play-offs. Na een zes op zes ziet het er plots weer haalbaar uit en is de top acht nog slechts één puntje verwijderd. “Iedereen in de groep voelt zich goed nu.”

Ze zijn er nog niet. OH Leuven staat nog altijd maar tiende en als dat zo blijft, zal dit seizoen geen van de doelen bereikt zijn, met de vroege bekerexit indachtig. En toch. Dat de Leuvenaars zondag een beladen thuiswedstrijd kunnen spelen tegen Anderlecht, is al een succesje op zich. Dat die partij cruciaal zou zijn in de strijd om de Europe play-offs, daar hadden weinigen een paar weken geleden nog een cent om gegeven – ook wij niet.

OHL-Anderlecht zondag wordt een duel tussen twee ploegen die allebei één puntje tekortkomen voor de top acht. Noem het dus gerust een beslissende partij, en dat voor een vol huis. Het King Power @ Den Dreefstadion is voor het eerst dit seizoen uitverkocht. Die partij in die context kunnen afwerken is al een overwinning voor OHL na de belabberde periode – met degelijk voetbal maar zonder punten – die duurde van begin januari tot midden februari.

De wedstrijd tegen paars-wit is overigens de enige die nog rest tegen een rechtstreekse concurrent, tenzij je Standard daar ook bij rekent, tegenstander op de allerlaatste speeldag in Leuven, maar dat telt zes punten meer dan OHL. Tussendoor treffen de Leuvenaars Racing Genk (uit), KV Mechelen (thuis) en KV Oostende (uit). Cercle Brugge, Anderlecht, OHL en Charleroi staan momenteel met z’n vieren op twee punten, terwijl er slechts voor een van die vier plaats is in de top acht. Het moge duidelijk zijn dat de Leuvenaars zondag maar beter winnen.

Casper De Norre heeft OHL de laatste twee wedstrijden als gelegenheidskapitein weer mee in de strijd om de play-offs gebracht. “Antwerp heeft ons al veel vertrouwen gegeven”, blikt hij terug. “Daarna waren we het verplicht om te winnen tegen Zulte Waregem en Charleroi om in de race voor de top acht te blijven, en dat zal de komende weken waarschijnlijk niet anders zijn. We zullen proberen zo lang mogelijk in aanmerking te blijven komen. Die zes op zes heeft ons alvast deugd gedaan.”

Rode Duivels

En toch nog even voorleggen: zat bondscoach Domenico Tedesco vrijdag voor De Norre in het stadion? “Dat lijkt me redelijk onmogelijk”, repliceert de Limburger. “Er spelen sterke jonge gasten op mijn plaats.”

Ook zonder Rode Duivels in de ploeg zal de sfeer deze week goed zijn op training bij OHL. “Punten hebben op iedereen een gunstig effect”, weet Marc Brys. “Zelfs op mijn vrouw. Het is mooi dat we weer meedoen voor het doel dat we voor het seizoen voor ogen hadden. De groep heeft een nieuw elan gevonden, en dat tegen een ploeg als Charleroi, die heel goed op dreef was.” Het vertrouwen is opgekrikt bij de Leuvenaars. “Het was lang geleden dat we nog eens zes op zes pakten”, beseft Brys. En dat is nog zacht uitgedrukt: de laatste keer was in augustus tegen Standard en KV Oostende. “Iedereen in de groep voelt zich goed nu”, besluit de OHL-coach.

Goed nieuws voor Brys is alvast de terugkeer van Gonzalez. Die was in januari al eens twee wedstrijden out en miste recenter ook Antwerp en Zulte Waregem. Het scorend vermogen van de Spanjaard zal goed van pas komen in de beslissende wedstrijd tegen Anderlecht zondag.