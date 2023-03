Timothy Derijck erkent de penibele situatie van Essevee: “Ik hoop dat de veer nog niet breekt”

Het werd een pijnlijke namiddag voor Essevee. De 2-6-pandoering sloeg diepe wonden in de ziel van de spelers, clubmedewerkers en niet in het minst ook bij de fans van Zulte Waregem. Timothy Derijck besefte na afloop dat hem en zijn ploegmakkers nog vijf zware veldslagen wachten. Niet evident als je het wedstrijdverloop van zondagmiddag analyseert. “We tellen nu al 67 tegendoelpunten. Soms heb je dan weleens het gevoel: wat sta ik hier te doen?”

“Je begint de partij best goed en tot de 0-1 valt, is er helemaal niets aan de hand, maar bij een simpele voorzet wordt De Sart gewoon niet gevolgd en kan die vrijstaand binnenkoppen”, leek Timothy Derijck na afloop van de partij tegen AA Gent stilaan een depressie nabij. “Meteen daarna verzuimen we druk naar voren te zetten en laten we ook Castro-Montes al te makkelijk scoren. Toch lieten we de kopjes vervolgens niet hangen. Integendeel zelfs, we scoren ook twee keer na rust, maar slikken ook telkens meteen een tegendoelpunt.”

Toch beseft Derijck dat zijn team al te makkelijk doelpunten slikt. “De 2-4 is een schoolvoorbeeld van de situatie waarin wij ons bevinden. Deze goals zijn pure weggevertjes. Dat is heel pijnlijk voor iedereen. Als je ziet hoeveel fans er opnieuw waren en ons kwamen steunen. Ik begrijp het wel dat het voor hen moeilijk werd om ons te steunen. Hopelijk laten ze ons niet vallen, want we hebben hun steun enorm hard nodig. Anderzijds kun je er niet omheen: dit waren zelfs geen weggeefgoals meer. Dit was véél te makkelijk…”

“Onmogelijk? Misschien”

“Tien tegendoelpunten in twee matchen, dat hakt er ook wel hard in. We tellen nu al 67 tegendoelpunten”, rekende Derijck luidop en deed meteen ook een opvallende bekentenis. “Soms heb je dan weleens het gevoel: wat sta ik hier te doen? Zeker als je telkens net te ver staat om te helpen omdat er iemand zijn man niet volgt of zo. We moeten het evenwel hoe dan ook met elkaar zien te rooien. Hoe je het ook benadert, we hebben nog vijf matchen. Onmogelijk? Misschien. Moeilijk? Zeker en vast. Ach, dit was een match van de waarheid na de resultaten van Kortrijk, Oostende en Eupen. Logisch dat onze fans dan zo ontgoocheld zijn.”

Meer dan ooit hoopt Derijck op de mentale weerbaarheid van zijn ploegmakkers, ook al beseft hij dat de slaagkansen van Essevee meer dan ooit gering zijn. “Ik hoop dat de veer nog niet breekt. Hopelijk gebeurt dat pas na afloop van het seizoen. Hopelijk volstaat het, maar we beseffen dat het moeilijk wordt. Ik ben nu 36 jaar en speel zo graag voetbal. Ikzelf zal niet snel moedeloos worden, dat is ook voor de meeste andere jongens zo. Anderzijds wil je ook wel eens winnen. Dankzij de broodnodige versterking die kwam na de winterstop was er die korte heropleving, maar die is nu toch wel alweer even voorbij. Het wordt niet makkelijk, wellicht zelfs supermoeilijk, maar we gaan er alles aan doen om Zulte Waregem in 1A te houden.”