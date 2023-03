Nicolas Misera (35), de chef die drie sterren bijeen kookte in drie restaurants: “Maar dit is de eerste die van mezelf is”

Nicolas Misera (35) van restaurant Misera in Antwerpen kreeg in Bergen zijn eerste ster. Al moeten we eigenlijk derde zeggen. Eerder kookte hij die ook al bijeen in AIRrepublic in Cadzand én in Carcasse in Koksijde. “Maar dit is de eerste die van mezelf is.”

De naam Misera is een bekende naam in de gastronomische wereld. “Deze ster is een eerbetoon aan zijn vader”, klonk het bij Michelin. “Mijn vader Hans was in de jaren zestig één van de jongste sterrenchefs ooit”, vertelt Nicolas. “Hij was toen amper 21. Veel grote chefs die hier vandaag staan, hebben hem goed gekend. Ik heb zeer veel van hem geleerd. Thuis waren we met vijf. Ik ben de jongste, de laatste van het nest. Pa heeft alles ingezet op mij voor het koken. De vier anderen koken niet, ik stapte wel de gastronomie in. Mijn eerste chef was Wout Bru. Vandaag sta ik samen met hem op het podium, krijgen we allebei een ster. Zalig. Daarna trok ik naar Carcasse van Hendrik Dierendonck en AIRrepublic van Sergio Herman. Bij AIRrepublic kookte ik vijf jaar met de ster.”

Bij Carcasse kwam die er toen hij net vertrokken was. Daar kon hij dus niet genieten van wat hij mee verdiend had. “Dat klopt. Maar deze ster voelt voor het eerst aan als één die van mij is.”

LEES OOK. Het inspirerende verhaal achter het enige nieuwe tweesterrenrestaurant: “Eén boodschap heb ik voor de jeugd”

“Amper zeven maanden geleden zijn we geopend. En zie: het doet me echt wel iets. Zeker toen Michelin zei dat het een eerbetoon aan mijn pa is. Hij is zeven jaar geleden overleden. Jammer dat hij het niet meer kan zien.”