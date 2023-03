Jesper Daland en Cercle waren niet op de afspraak in Anderlecht en willen gram halen tegen leider Genk: “Thuis zijn we moeilijk te kloppen”

Daland in duel met Dreyer. “Ze wisten dat ze moesten winnen en je voelde aan alles dat Anderlecht erop gebrand was om een resultaat neer te zetten.” — © Isosport

Cercle Brugge was zondagavond niet op de afspraak in een nochtans kolkend Lotto Park. Misschien te veel onder de indruk? Groen-zwart leverde in elk geval zijn slechtste prestatie van het seizoen af, maar veel tijd om na te denken is er niet, want vrijdag komt leider Racing Genk al op bezoek.

Nee, dit leek nergens op en was in de verste verte niet het massief sterke Cercle dat het sinds september elke tegenstander zo moeilijk maakte. Anderlecht vond zondagavond wel hoe de code moest gekraakt worden. Gelukkig was Warleson wel op de afspraak. Als enige hield hij Cercle lang in de running en voorkwam hij een afstraffing. Deze Warleson gaat niet meer uit doel bij Cercle en wordt volgend seizoen de eerste keeper. Voor wie hem op training soms bezig ziet, was het geen verrassing dat de Braziliaan zondag bijna niet te kloppen was. “Spelers bij ons geraken op training soms ook gefrustreerd als Paye weer eens zo een onmogelijke bal pakt”, zei Miron Muslic.

Zonder Denkey

“Juist”, bevestigde Jesper Daland. “Wij waren niet op ons niveau van de laatste zes maanden, maar gelukkig hadden we hier inderdaad Warleson of dit had weleens een nederlaag met grote cijfers kunnen zijn. Maar goed, we konden de schade beperken en pas omdat we in de slotfase voelden dat er toch nog iets in zat, liepen we vooruit en werden de ruimtes veel te groot.”

Cercle zette een betere tweede helft neer, maar ook Daland gaf toe dat groen-zwart terecht verloren had. Er was weer wat opschudding om een mogelijke strafschopfout op Abu Francis die niet gevolgd werd door een VAR-check en ook de rode kaart voor Kévin Denkey zorgde voor gemengde gevoelens. De Franse Togolees kreeg een schorsingsvoorstel van twee speeldagen effectief en twee voorwaardelijk. Cercle gaat zeker in beroep, maar de kans dat Denkey speelt tegen Genk, lijkt bijna onbestaand.

Muslic maakte zich zondag sterk dat hij andere mogelijkheden heeft en dat andere jongens dan maar moeten opstaan. Vorige week tegen RWDM kregen Hotic, Gboho, Miangue en co. minuten. Lopes kreeg echter zijn vijfde gele kaart en speelt vrijdag ook niet tegen Genk.

Topsfeer

Daland maakt zich alvast niet zoveel zorgen. “We moeten toegeven dat Anderlecht beter was dan wij. Ze wisten dat ze deze match niet mochten verliezen of dat de kloof zou anders zeven punten worden. Met nog vijf matchen te gaan zou dat nog moeilijk te dichten zijn. Je voelde aan alles dat ze erop gebrand waren om een resultaat neer te zetten. Er hing een enorme vibe in het stadion en het is fantastisch om in zo’n topsfeer een avondmatch te kunnen spelen. Jammer dat we het uitgerekend dan laten afweten, maar niet getreurd.”

“Vrijdag volgt er alweer een match en dat is goed, want je doet toch niet liever dan beslissende matchen spelen en thuis zijn we echt sterk. We hielden alle topclubs zoals Union, Standard en Club in bedwang en wonnen tegen Anderlecht en Gent. We zijn dus zeker ook tegen Genk niet kansloos, zelfs zonder Denkey. We zullen Kévin zeker missen maar geen enkele ploeg kan 34 matchen lang met dezelfde elf spelen. Er zijn altijd blessures of schorsingen en ook wij moeten dat kunnen opvangen.”