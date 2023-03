Schaduwcoach Wim De Coninck zwaar onder de indruk van Gentse versterkingen: “Sterk werk van Michel Louwagie”

Gift Orban is hot. De Nigeriaanse aanvaller die eind januari door AA Gent in Noorwegen werd weggeplukt, ontpopte zich in sneltreinvaart tot een heuse sensatie in de Jupiler Pro League. Ondertussen blijkt ook Kamil Piatkowski een heuse versterking. Schaduwcoach Wim De Coninck spaart dan ook zijn lof niet.

Eerste meevaller: het fenomeen Gift Orban

Nee, het is geen toeval meer. Gift Orban scoorde ondertussen al negen keer in Gentse loondienst. Wim De Coninck is dan ook enorm onder de indruk van deze goalgetter. “Gift Orban is werkelijk ongrijpbaar. Voor de tegenstanders, maar ook voor zijn ploegmakkers en coach. Hij is ook zo onvoorspelbaar. Knap hoe AA Gent hem wist los te weken bij Stabaek, dat hem eigenlijk niet meteen wilde verkopen. Dat is sterk werk van Michel Louwagie.”

“Momenteel lukt alles voor de jonge spits en je zou toch denken dat dit niet vol te houden is. Zelden heb ik iemand zich zo snel weten te integreren. Eigenlijk hadden ze hem vooral gehaald met het oog op de toekomst, maar nu is hij plots de redder van AA Gent. Op uitzondering van zijn invalbeurt tegen Qarabag vond ik hem telkens fenomenaal.”

Toch vreest De Coninck dat Orban niet zo lang in België te bewonderen zal zijn. “Hij is een schot in de roos. Je moet er wel rekening mee houden dat hij een dipje zal krijgen, maar voorlopig overtreft hij zich week na week. Een toptransfer lonkt voor Orban, maar ook voor de Buffalo’s, want zo’n speler hou je nu eenmaal niet zo lang in België.”

© Peter Malaise

Tweede meevaller: topaanwinst Kamil Piatkowski

Ietwat in de schaduw misschien van het fenomeen Orban, is ook Kamil Piatkowski in geen tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de Gentse basiself. “Voor mij is het geen verrassing omdat ik Salzburg vaak aan het werk zag. Als zij jou halen, dan heb je wat in je mars. Piatkowski speelt met de maturiteit van een 30-jarige, wat een topaanwinst.”

De 22-jarige Poolse verdediger wordt gehuurd van Red Bull Salzburg en stiekem groeit nu al de hoop bij de Gentse achterban dat de Buffalo’s het Jordan Torunarigha-scenario van vorig seizoen kunnen herhalen. “Ik las wel dat Kamil graag in Gent blijft, dus dat schept misschien mogelijkheden voor het bestuur, dat helaas geen optie kon bemachtigen.”

© BELGA

Derde meevaller: de nakende terugkeer van Tarik Tissoudali

“Naast de twee nieuwe voltreffers weten ook Cuypers en Hong te bevestigen. De sportieve verantwoordelijken van AA Gent hebben echt punten gescoord”, is De Coninck ook vol lof voor de zomeraanwinsten. “De Buffalo’s mogen meer dan ooit hopen op een fraaie eindsprint. Zowel in Europa als in de Jupiler Pro League.”

Anderzijds blijft voetbalminnend Gent toch vooral uitkijken naar de comeback van Tarik Tissoudali. Een exacte timing wordt nog niet gecommuniceerd, maar na de aankomende interlandbreak moet Tita Tissoudali toch stilaan klaar zijn voor zijn wederoptreden. “Inderdaad, we kijken allemaal uit naar zijn terugkeer. Als hij zijn normale niveau haalt, wordt hij een ongelooflijk wapen voor AA Gent.”

© BELGA