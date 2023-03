“Er begint een nieuw hoofdstuk, niemand is zeker van zijn plaats”: beloftencoach Jacky Mathijssen blikt vooruit op het EK

Over exact honderd dagen wordt in Roemenië en Georgië het EK voor beloften afgetrapt. Onze Jonge Duivels kwamen in een poule met Portugal, Nederland en Georgië terecht, en toch mikt bondscoach Jacky Mathijssen hoog. “Twee keer winnen en we spelen voor een ticket richting Olympische Spelen.”

Voor het beloften-EK van komende zomer mogen alleen spelers worden opgeroepen die geboren werden na 1 januari 2000. Dat wil zeggen dat Jacky Mathijssen in juni kan vissen uit een vijver met daarin spelers als – en hou u vast – Amadou Onana (21, Everton), Charles De Ketelaere (22, AC Milan), Arthur Theate en Jérémy Doku (22 en 20, Stade Rennes).

© BELGA

Of al die spelers ook effectief zullen worden opgeroepen, valt nog af te wachten. De beloften spelen hun eerste groepswedstrijd op woensdag 21 juni tegen Nederland, terwijl de Rode Duivels op 17 en 20 juni nog EK-kwalificatie-interlands tegen Oostenrijk en Estland op het programma hebben staan. “We zijn dus afhankelijk van de selectie van de A-ploeg”, beseft ook Jacky Mathijssen. “Nog in actie komen tegen Estland, om pas daarna aan te sluiten bij de beloften: dat lijkt mij geen goed idee. Ik heb al met Domenico Tedesco en technisch directeur Frank Vercauteren gesproken. Nog niet over het EK voor beloften - daar zijn zij nu uiteraard nog niet mee bezig - maar ze hebben wel mijn mening gevraagd over bepaalde spelers. Uiteraard zou ik een jongen als Amadou Onana, die zeer belangrijk was voor onze groep, er graag bij hebben op het EK. Daar kan ik dus alleen maar op hopen. Maar ik ga er niet zelf op aandringen.”

“Arne Engels wil ik bezig zien”

Onana was één van de sleutelspelers in de kwalificatiecampagne richting het EK. Al wil Mathijssen niet gezegd hebben dat alle jongens die voor die kwalificatie hebben gezorgd ook zeker zijn van hun plekje in juni. Zo komt ook een speler als Roméo Lavia van Southampon, die nog maar één keer in actie kwam bij de beloften, net zo goed in aanmerking voor een EK-selectie. “Ik heb altijd gezegd dat er bij de kwalificatie een hoofdstuk is afgesloten en dat er op het EK een nieuw begint. Uiteraard zal ik straks moeilijke keuzes moeten maken, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Je mag niet vergeten dat de kwalificatiecampagne drie jaar geleden is begonnen en dat er sindsdien veel is gebeurd. Het is vijftien jaar geleden dat we met de beloften nog eens een wedstrijd op een eindtoernooi hebben gewonnen. En dat is straks wel degelijk het doel. Daar hebben we de sterkst mogelijke ploeg voor nodig.”

© EPA-EFE

De beloften trekken eind maart op stage naar Spanje, waar oefenwedstrijden tegen Tejchië (24 maart) en Japan (27 maart) gepland staan. Mathijssen verwacht dat er in die periode meer van ‘zijn’ jongens zullen worden opgeroepen voor de Rode Duivels, die een EK-kwalificatie-interland spelen tegen Zweden (24 maart) en oefenen tegen Duitsland (27 maart). Dat biedt Mathijssen de dan weer de ruimte om een aantal zaken uit te proberen. “Ik geef niet graag te veel namen prijs, maar een jongen als Arne Engels (Augsburg, red.) zou ik heel graag eens aan het werk zien. Luca Oyen (KRC Genk, red.) had ik ook graag opgeroepen, maar ik heb contact gehad met Wouter (Vrancken, red.) en voor hem zal eind maart nog iets te vroeg komen.”

Geen Arthur Vermeeren

Wie eind maart zeker niet zal opgeroepen worden voor de beloften is Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren. “De U19 spelen op hetzelfde moment enkele belangrijke kwalificatie-interlands voor het EK. Ik ga dus geen jongens oproepen die in aanmerking komen voor de U19. (grijnst) Dat zou mooi zijn: nu op mijn strepen gaan staan en in juni zelf hopen op een zo sterk mogelijke selectie. Als Arthur eind maart wordt opgeroepen, zal het dus ofwel voor de Rode Duivels zijn of voor de U19.”

© BELGA

Tot slot benadrukte Mathijssen nog hoe belangrijk het EK wordt voor de Jonge Duivels. “We hebben in het verleden al vaak gemerkt dat onze jongeren te weinig ervaring hadden met zo’n groot toernooi. Daarom wordt dit, zeker gezien de wissel van de wacht die aan de gang is bij de A-ploeg, een gouden kans. Ons eerste doel is één wedstrijd winnen. Als we twee wedstrijden winnen, staan we in de kwartfinales, op één match van de halve finales die recht geven op een ticket voor de Olympische Spelen. Dat zou heel mooi zijn. Iedereen herinnert zich nog hoe de generatie van 2008 mee de basis heeft gelegd voor de mooie jaren die we daarna hebben meegemaakt.”