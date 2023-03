Doelman in vierde provinciale is ook scheidsrechter in… dezelfde reeks: “Maar ik ben altijd neutraal”

Keeper en... scheidsrechter. Eloy Garcia Y Vilar (21) is het allebei. De 21-jarige doelman van vierdeprovincialer Boorsem B (4D) floot zondag zelfs WAVO-Rekem, een wedstrijd in de reeks waarin hij zelf speelt. “Ik zie daar geen graten in. Een scheidsrechter moet altijd neutraal zijn.”

Garcia Y Vilar is al bijna twee seizoenen ref in het namiddagvoetbal, maar vorig weekend werd hij dus aangeduid voor een wedstrijd in de reeks, waarin hij ook actief is als doelman.

“Best opmerkelijk, dat kan ik niet ontkennen. Maar een probleem is dat niet. Een scheidsrechter moet altijd neutraal zijn”, beseft de 21-jarige student biomedische wetenschappen.

© Dick Demey

Volgens het bondsreglement is het nochtans niet aangewezen dat refs aangeduid worden voor wedstrijden in de reeks, waarin ze zelf actief zijn. De Dienst Arbitrage van Voetbal Vlaanderen vraagt haar refs ook steeds te melden als die een bepaalde (familiale, professionele of andere) band hebben met een club en houdt daar rekening mee bij de aanduidingen. Maar in het duel tussen de nummers zeven en negen, geleid door de keeper van de dertiende in de stand, zag men dus geen graten in.

Eloy Garcia Y Vilar begon overigens al op z’n vijftiende met arbitrage. “Ik kreeg toen het voorstel om het eens te proberen en was vrij snel verkocht. Het - in goede banen - leiden van een wedstrijd sprak mij wel aan. De combinatie tussen voetballen en fluiten verloopt ook heel vlot. Zo kan ik als scheidsrechter doorgeven wanneer ik niet kan fluiten en dan krijg ik ook geen aanduiding.”

Vorig weekend waren de rollen echter omgekeerd. “Ik floot wel, maar keepte niet”, zegt Eloy. “Ik ben pas volledig hersteld van een spierscheur en bleef uit voorzorg nog aan de kant. Volgend weekend hoop ik mijn rentree te maken in de derby tegen Uikhoven. Die wedstrijd leeft enorm bij beide clubs.”

© Dick Demey

De man met de Spaanse naam, die nochtans geen Spaanse roots heeft, vindt het een voordeel dat hij ook nog voetbalt. “Het helpt mij om sommige situaties beter in te schatten. Ik ga beide hobby’s dan ook zolang mogelijk blijven combineren.”

Respect

“Hoe ik mezelf omschrijf als keeper en als scheidsrechter? Als doelman ben ik eerder een allrounder. Mijn broer Raul (19) speelt ook in de defensie van Boorsem B en de wisselwerking tussen ons loopt heel goed. Het uitvoetballen is wel nog één van mijn werkpunten. Ik ben als speler zeker niet iemand die constant met de scheidsrechter bezig is. Als ik een scheidsrechter aanspreek over een bepaalde beslissing, is dat altijd op een respectvolle manier.”

Eloy, rechts als keeper bij Boorsem B, samen met z’n broer Raul (rechts), grootvader en oud-secretaris/bezieler Ricardo en zijn neef Lennert Volckaerts. — © rr

“Als scheidsrechter ben ik eerder rustig. Ik ga niet snel de confrontatie met spelers aan. Ik probeer een wedstrijd zo weinig mogelijk te onderbreken. Ik merk wel dat steeds meer spelers me beginnen herkennen, maar eerder als scheidsrechter dan als doelman.”