Twintiger die als ‘Eveline’ naaktfoto’s van BV’s ontfutselde is na drieënhalve maand weer vrij

‘Eveline’ is opnieuw op vrijersvoeten. De Gentse G.R. (29) verliet de gevangenis met kap en mondmasker op om zijn gezicht zoveel als mogelijk af te schermen van pottenkijkers. De twintiger ontfutselde van tientallen mannen, onder wie BV’s, naaktfoto’s via sociale media. En zelfs toen hij vrij was onder voorwaarden bleek de drang te groot waardoor hij prompt terug de gevangenis invloog.

Na drieënhalve maand is ‘Eveline’ terug op vrije voet. Op witte sportschoenen, met beige broek en donkerblauwe parka met kap aan verliet hij maandag vroeg in de avond haastig de gevangenis in Gent. Om zich af te schermen van eventuele kijklustigen had hij een mondmasker opgezet waardoor zijn gezicht amper te zien was. In de hand: een grote witte plastic zak met enkele persoonlijke bezittingen. Hij werd opgehaald door een vermoedelijk familielid die de media kordaat op afstand hield. Advocaat Jan Donkers reageerde kort: “dit had al veel eerder moeten gebeuren.”

LEES OOK: ‘Eveline’ weet van geen ophouden: G.R. (29) moet opnieuw naar de gevangenis

G.R. zat sinds 1 december opnieuw in de gevangenis nadat hij mannen had gecontacteerd via sociale media om hen naaktfoto’s af te troggelen. ‘Eveline’ bleek hardleers, want schond hiermee zijn voorwaarden die de onderzoeksrechter hem na zijn eerste aanhouding had opgelegd. ‘Geen nieuwe feiten plegen’ was er een van, maar dat was dus moeilijker dan gedacht.

Een kleine maand geleden besliste de kamer van inbeschuldigingstelling nog dat G.R. langer in de cel moest blijven, maar maandag oordeelde de raadkamer dan toch dat hij vrij kon komen onder strikte voorwaarden. Die laten zich raden: niet hervallen is er ongetwijfeld een van.

LEES OOK: “‘Eveline’ heeft psychiatrische hulp nodig”: volgens gerechtsexperten is de gevangenis niet de juiste plek voor G.R. (29)

Of hij zich ook aan die voorwaarden zal kunnen houden, valt nog af te wachten. Wij vernemen namelijk uit goede bron dat er voor G.R. momenteel geen plaats is in een residentiële instelling die hem nauwgezet kan opvolgen voor zijn seksuele verslaving: zijn onstilbare honger naar naaktfoto’s van mannen. Dat is volgens gerechtsexperten nochtans wat hij nodig heeft om de kans op recidive te beperken. De twintiger wordt volgens onze informatie wel psychiatrisch begeleid en opgevolgd door een justitieassistent… net als tijdens zijn eerste vrijlating onder voorwaarden.

Het onderzoek zit momenteel in een eindfase. Het valt nog af te wachten of G.R. zich voor een rechter zal moeten verantwoorden. Indien geoordeeld zou worden dat G.R. psychisch ziek is, bestaat de kans dat hij geïnterneerd wordt.