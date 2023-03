Beurzen in het rood, banken failliet en Amerikanen die aanschuiven om aan hun geld te raken: is dit het begin van een nieuwe financiële crisis?

Klanten van Silicon Valley Bank staan buiten aan te schuiven, in de hoop hun geld te kunnen afhalen. — © Getty Images via AFP

Het onverwachte omvallen van de Amerikaanse banken SVB en Signature Bank brengt de somberste dagen van de financiële crisis weer in herinnering. Toen veroorzaakte de ondergang van Lehman Brothers in 2008 wereldwijd een ongeziene financiële alarmsituatie. Ook nu zorgen panikerende beleggers voor een schokgolf op de beurzen. Alvast op de Brusselse beurs is alle winst van dit jaar uitgeveegd. Maar is de vrees gegrond?