Terrorist die West-Vlaamse mama Ann-Laure doodreed bij aanslag in New York, ontsnapt aan doodstraf

Slachtoffer Ann-Laure Decadt was op het moment van de aanslag op citytrip in New York.

Sayfullo Saipov, de Oezbeekse IS-terrorist die op 31 oktober 2017 in Manhattan met een gehuurde vrachtwagen inreed op fietsers, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, onder wie Ann-Laure Decadt, een 31-jarige mama uit Oostnieuwkerke (Staden).

De West-Vlaamse Ann-Laure Decadt (31) was op 31 oktober 2017 samen met haar mama en twee zussen in New York op citytrip, na de bevalling van haar jongste kindje. De dames hadden fietsen gehuurd en de verhuurder had hen de raad gegeven om de fietsostrade langsheen de Hudson-rivier te nemen. Omdat die veiliger zou zijn.

Toen doemde Saipov echter plots op langs de route met een gehuurde vrachtwagen. De IS-adept, die de aanslag een jaar lang had voorbereid, reed in volle vaart de fietsbaan op en maaide negentien fietsers van de weg. Twee Amerikanen en vijf Argentijnse studenten die hun diploma vierden, overleefden het niet. En ook Ann-Laure niet. Zij werd gegrepen door de truck en was op slag dood. De vrouw uit Staden liet een man en twee jonge kindjes van drie jaar en drie maanden achter. Haar mama, zussen en negen andere fietsers raakten gewond.

Sayfullo Saipov. — © AP

Kort erna kwam de vrachtwagen van Saipov tot stilstand tegen een schoolbus. Hij stapte uit, werd in het been geschoten en opgepakt.

In januari van dit jaar is het proces tegen Saipov begonnen. De aanklager had in eerste instantie alleen een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegd vrijkomen geëist tegen de Oezbeek, maar minister van Justitie Merrick Garland wilde een voorbeeld stellen en eiste in naam van de regering-Biden de doodstraf.

Daarvoor moest de twaalfkoppige jury echter tot een unanieme beslissing komen, wat maandag niet gebeurde. Saipov krijgt dus niet de doodstraf, maar werd wel veroordeeld tot levenslang.