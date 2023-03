Stroomonderbrekingen na onweer in Zwitserland

In het westen en noordwesten van Zwitserland heeft hevig onweer stroomonderbrekingen veroorzaakt. Ook het verkeer ondervond hinder.

Volgens energiebedrijf BKW vielen verschillende dorpen zonder stroom. In de Jura was daardoor het treinverkeer onderbroken tussen Noirmont en Saignelégier. Ook op de lijn Soleure-Moutier was er schade door het onweer. Verschillende autowegen werden afgesloten door omgewaaide bomen.