Wall Street beperkt verlies

De beurs in New York opende maandag in het rood, als gevolg van de ondergang van Silicon Valley Bank. Om de verliezen te beperken, had de Amerikaanse overheid nochtans verzekerd dat de deposito’s zouden worden gegarandeerd.

LEES OOK. Biden stelt Amerikanen gerust na problemen met Silicon Valley Bank en wil strengere regels voor banken

Beleggers hopen nu dat de Centrale Bank tijdelijk zal stoppen met renteverhogingen. Dat zal wellicht ook afhangen van de inflatiecijfers die deze week worden bekendgemaakt.

De beurs sloot uiteindelijk vrij vlak af. De Dow Jones liep 0,28 procent terug, de Nasdaq won 0,45 procent en de index S&P 500 verloor 0,15 procent.