Pick-uptruck rijdt in op voetgangers in Canada: twee doden en negen gewonden

In Amqui, in de Canadese provincie Quebec, is een pick-uptruck ingereden op voetgangers. Daarbij zijn twee doden gevallen en negen gewonden. Dat meldt de politie.

De aanrijding gebeurde rond 15 uur lokale tijd. Volgens de Canadese omroep CBC sloeg de 38-jarige bestuurder van de wagen op de vlucht, maar gaf hij zichzelf later aan. Hij is opgepakt. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het drama. De politie zou alle pistes onderzoeken.

Twee mannen, een zestiger en een zeventiger, zijn overleden. Negen mensen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe zouden zijn. Onder de gewonden zijn drie kinderen, maakte de politie bekend.

Opzettelijk?

Een team is ter plaatse gestuurd om psychologische bijstand te verlenen, omdat veel getuigen in shock zijn, verklaarde een woordvoerder van de plaatselijke gezondheidsautoriteit.

De vicepremier van Quebec, Geneviève Guilbault, zei dat het nog te vroeg was om te zeggen of de bestuurder opzettelijk op de voetgangers inreed, maar dat het incident haar wel deed denken aan wat vorige maand gebeurde in Laval. Begin februari kwamen in die voorstad van Montréal twee kinderen om het leven toen een man opzettelijk met een bus inreed op een kinderopvang.

Een vrachtwagenchauffeur, Alain Gilbert, vertelde aan CBC dat hij na de aanrijding minstens vier volwassenen op de grond zag liggen, over een afstand van 500 meter, en dat hij een politieagent iemand zag proberen te reanimeren. Een vrouw die in de buurt werkt, Chantal Poirier, zei dat ze uit het raam vier mensen op de grond zag liggen. Ze ging naar buiten, naar een slachtoffer, en “ik bleef gewoon bij haar”.

Canadees premier Justin Trudeau betuigde via Twitter zijn medeleven en bedankte de hulpverleners. “Ik ben met heel mijn hart bij de burgers van Amqui.”