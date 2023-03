Aanwervingsplannen Vlaamse bedrijven op laagste niveau in twee jaar

Uit de rondvraag bij 213 Vlaamse werkgevers blijkt dat 32 procent van hen verwacht het personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal uit te breiden, terwijl 22 procent verwacht het met minder werknemers te zullen doen. Dat geeft een nettotewerkstellingsprognose van +10 procent, “het laagste niveau in twee jaar”, aldus ManpowerGroup. In het eerste kwartaal stond de prognose op +19 procent, een jaar geleden op +36 procent.

De Vlaamse werkgevers zijn zo een pak minder tot aanwervingen geneigd dan hun collega’s elders in België. De Waalse werkgevers zijn het meest optimistisch als het over de aanwervingsintenties gaat (+28 procent) en ook de Brusselse werkgevers schatten de komende maanden gunstiger in (+21 procent) dan hun Vlaamse collega’s. Voor heel België komt de nettotewerkstellingsprognose zo uit op +18 procent voor het tweede kwartaal. Ook dat is een vertraging: -5 punten tegenover het begin van het jaar.

Index en tekort

Volgens de hr-organisatie zijn er twee verklaringen voor de daling van de barometer. Aan de ene kant “moeten de werkgevers hun personeelsbestand bijstellen door de nog steeds ongunstige economische situatie en de loonindexering die zij in hun kostenstructuur hebben moeten integreren”, zegt Sébastien Delfosse, managing director van ManpowerGroup BeLux. En aan de andere kant “neemt het structurele tekort aan arbeidskrachten toe, waardoor de ontwikkeling van onze bedrijven in gevaar komt”.

Wat dat laatste betreft, gaven in een enquête die ManpowerGroup organiseerde vier op de vijf werkgevers in België aan dat ze moeilijkheden hebben om hun vacatures in te vullen. Dat geldt het meest voor de Waalse werkgevers (84 procent) en het minst voor de Vlaamse (76 procent). Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 77 procent.