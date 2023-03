“Russische soldaat gevat die zich al zes maanden verstopte in verlaten Oekraïense gebouwen”, meldt politie

Een speciale eenheid van de Oekraïense politie heeft maandag een Russische soldaat opgepakt die zich al zes maanden lang zou hebben schuilgehouden in verlaten gebouwen in een gemeente in Charkov. Dat meldt de politie. Hij zou zich verstopt hebben nadat Oekraïne de buurt in september bevrijdde.

De 42-jarige man in burgerkledij werd opgepakt tijdens een patrouille in Koepjansk-Vuzlovi, in de regio Charkov. Volgens een persbericht van de regionale politie werd hij gefouilleerd en bleek hij een militair te zijn van de 27ste gemotoriseerde geweerbrigade van Rusland. Hij zou verklaard hebben dat hij zich verborg in verlaten gebouwen nadat Oekraïense troepen de buurt bevrijdden.

De politie van de regio Charkov verspreidde deze foto van de opgepakte man. — © Politie Charkov

“Om alle omstandigheden van het verblijf van de Russische militair op het grondgebied van Oekraïne te achterhalen, werd hij overgebracht naar het politiekantoor van Koepjansk”, klinkt het.

De buurt werd in september bevrijd in een snelle Oekraïense tegenaanval die duizenden Russische soldaten verraste in hun schuilplaatsen in kelders en bossen, schrijft The Guardian. De Oekraïeners voerden toen een grondige zoekactie uit, huis aan huis, op zoek naar achtergebleven soldaten die mogelijk als saboteurs zouden kunnen optreden.

Nu dreigt Koepjansk opnieuw in Russische handen te vallen. Het oorlogsgeweld was nooit ver weg, maar sinds midden februari zijn de beschietingen intenser aan het worden, volgens de lokale politiechef. Inwoners wordt gevraagd te evacueren en agenten gaan van deur tot deur om de meest kwetsbare mensen, voor wie een evacuatiebevel werd uitgevaardigd, aan te sporen te vertrekken, schrijft CNN.