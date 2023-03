Uber wint rechtszaak over zelfstandigenstatuut in Californië

De wet over het zelfstandigenstatuut van taxichauffeurs die apps gebruiken zoals die van Uber, gaat niet in tegen de grondwet in Californië. Dat heeft een rechter in beroep in de Amerikaanse deelstaat geoordeeld. Uber haalt zo zijn slag thuis.

De zaak was belangrijk voor Uber. Het zakenmodel van het taxibedrijf steunt immers op het zelfstandigenstatuut van de chauffeurs.

In 2020 werd in Californië via een referendum wetgeving goedgekeurd die bedrijven als Uber en Lyft toeliet hun chauffeurs te laten werken als zelfstandigen, waardoor de bedrijven hen bepaalde voordelen niet moesten geven.

Verenigingen van chauffeurs en vakbonden eisten echter een werknemersstatuut en haalden hun slag thuis toen een rechtbank de nieuwe regeling een jaar later ongrondwettelijk verklaarde. Die beoordeling is nu in beroep tegengesproken.

In VK wél werknemers

Uber haalt niet overal zijn gelijk. In het Verenigd Koninkrijk moest het bedrijf zijn chauffeurs in 2021 wel het statuut van werknemer geven, inclusief minimumsalaris en betaald verlof. De Europese instellingen werken momenteel aan een regeling voor platformwerkers waardoor zij makkelijker als werknemers kunnen worden erkend.