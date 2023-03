“Papa, het wordt een plezante dag”, zei ze nog. Dertig jaar later waarschuwt mama van Inge (14) dat haar moordenaar dreigt vrij te komen

Wuustwezel, Essen

Timmerman Ludo de Beukelaer (64) uit de Nederlandse grensgemeente Woensdrecht ontvoerde, verkrachtte en vermoordde meer dan dertig jaar geleden Inge Breugelmans (14) uit Wuustwezel en Inès Van Muylder (16) uit Essen. Vrijdag zal de rechter in Breda zich opnieuw moeten uitspreken of hij voorwaardelijk vrij mag of begeleid verlof krijgt. Zelfs aan die laatste mogelijkheid wil Rita Eggermont (66), de moeder van Inge, niet denken. “Hij is zo geslepen. De kans dat hij tijdens zo’n verlof ontsnapt en weer toeslaat, is reëel.”