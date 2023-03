Databank voor messen moet Nederlandse politie helpen in onderzoek naar steekpartijen

Het NFI maakt zich zorgen over het messengebruik onder jongeren. De onderzochte messen zijn in beslag genomen bij fouilleer- of inleveracties in Oost-Nederland.

De messen worden volgens microsporenonderzoeker Martin Janssen “steeds groter”. Het gaat volgens hem niet om keukenmessen, maar om “messen met zaagkartels, kap- en zogenoemde Rambo-messen”. Ook gaat het om grote hoeveelheden in beslag genomen messen, namelijk zo’n 900 in twee jaar tijd. De database helpt het NFI te bepalen welk soort mes er is gebruikt bij een steekpartij. Dat helpt de bewijslast in strafzaken.

Alleen in 2022 al waren er zeker zeventig steekincidenten met minderjarigen, blijkt uit een inventarisatie van het Nederlandse persbureau ANP. De Nederlandse politie heeft geen exacte cijfers, maar zegt wel dat het aantal steekpartijen de laatste jaren flink is toegenomen. Dat geldt ook voor het aantal aanhoudingen van minderjarigen met een mes op zak. In 2019 waren dat er 33, het afgelopen jaar 355.