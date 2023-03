Man wint twee keer op één dag loterij wegens ruzie met zijn vrouw

Een Australische man heeft twee keer op één dag de loterij gewonnen, omdat hij net daarvoor ruzie had gemaakt met zijn vrouw.

De man uit Dapto, een stadje nabij Sydney, had ruzie gemaakt met zijn echtgenote omdat hij een week eerder het lotje met de cijfers waar zijn vrouw al bijna 30 jaar wekelijks op de lotto mee speelt, was vergeten te kopen. “Ze zegt al heel lang dat die cijfers ooit getrokken zouden worden”, aldus de man. “Om het goed te maken, had ik dan maar eens twee ticketjes gekocht met dezelfde nummers.”

Dat bleek geen slechte zet: daarom krijgt het koppel nu niet één- maar tweemaal de grote prijs van 1 miljoen Australische dollar (zo’n 620.000 euro). “Mijn vrouw was al opgewonden toen ze dinsdag zag dat haar cijfers getrokken waren. En toen wist ze nog niet dat ik nog een identiek lotje had gekocht. Ik kan het niet geloven.”