Wordt dit dé doorbraak in stadiondossier Club Brugge? “Hopelijk nu ook eens positief resultaat”

De stad Brugge heeft een belangrijke horde genomen in de herkansing van het Brugs stadiondossier. Het schepencollege keurde een noodzakelijke aanpassing van de stedenbouwkundige verordening goed. “We hopen dat onze inspanningen nu eindelijk ook eens positief resultaat opleveren”, zegt schepen Franky Demon.

Als Club Brugge een nieuw stadion wil bouwen, dan moet het alle nodige parkeerplaatsen voorzien op het eigen terrein. Dat was nooit het plan, want Club wil onder meer gebruikmaken van randparkings en shuttlebussen inleggen, maar volgens de Brugse stedenbouwkundige regels bleek dat wel verplicht. Dat oordeelde althans de Raad van State, die begin dit jaar mede op basis van die tegenstrijdigheid de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite vernietigde.

LEES OOK. Lijdensweg van 16 jaar duurt nog minstens anderhalf jaar langer: voor 2025 zal Club Brugge nog geen steen gelegd hebben aan nieuw stadion

“Maar het is echter nooit de bedoeling geweest van de stedenbouwkundige verordening dat deze passage zo letterlijk werd geïnterpreteerd. Bij grotere projecten moet immers altijd een mobiliteitsstudie uitgevoerd worden en kan er afgeweken worden naar een parkeeraanbod buiten het eigen terrein van de aanvrager”, zegt Franky Demon (CD&V), Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening.

Mogelijkheid tot afwijken

Om geen ruimte voor interpretatie meer te laten, liet het stadsbestuur de verordening aanpassen. “In de gewijzigde verordening leggen we de betreffende passage ruimer uit en geven we aan dat er voor grotere projecten, zoals het stadion van Club Brugge, afwijkende mogelijkheden voorzien zijn naast parkeerplaatsen op eigen terrein”, zegt Demon. “Zo kan er rekening gehouden worden met het gebruik van deelauto’s, een complementair parkeeraanbod, zoals parkings die een deel van de tijd gebruikt worden voor de ene functie en de overige tijd voor een ander project, en parkeren op afstand met een voorzien traject. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het inleggen van shuttlebussen naar een randparking. Dit geldt in de verordening zowel voor de parkeervoorzieningen voor auto’s als voor fietsers.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Nog vijf maanden

De aanpassing moet het Brugs stadiondossier opnieuw op de rails zetten. Als alles volgens plan verloopt, zal de beslissing binnen de vijf maanden ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Pas daarna is de nieuwe verordening ook effectief van kracht.

“De stad levert hiermee verder inspanningen en toont daadkracht om het stadiondossier vooruit te laten gaan. Maar de wijziging in de verordening vermijdt ook dat andere dossiers zouden sneuvelen door de interpretatie van De Raad”, zegt Demon. “We hopen dat onze inspanningen nu eindelijk ook eens positief resultaat opleveren.”

Eerste horde

De aanpassing is een eerste, maar niet de laatste horde genomen om het nieuwe Club-stadion alsnog vergund te krijgen. Ook het studiewerk rond mobiliteit moet deels opnieuw gedaan worden, omdat de cijfers van de vergunningaanvrager en die van de tegenstanders te ver uit elkaar lagen. Het is aan Club Brugge om die kwestie onder de loep te nemen. Pas daarna kan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich buigen over het al dan niet opnieuw toekennen van een vergunning.

LEES OOK. Dit wordt het nieuwe stadion van Club Brugge: 40.116 fans krijgen unieke dakstructuur, geluidsarm ontwerp én vooral parkeren op afstand