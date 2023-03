La Liga-voorzitter reageert snoeihard op corruptiezaak FC Barcelona: “Donkerste dagen ooit voor het Spaanse voetbal”

LEES OOK. Real Madrid stelt zich burgerlijke partij in corruptiezaak FC Barcelona

Het Spaanse parket opende in de lente van vorig jaar een onderzoek, nadat de fiscus melding had gemaakt van verdachte geldstromen. Volgens het parket heeft de club in totaal 7,3 miljoen euro betaald aan José Maria Enriquez Negreira, die tussen 1994 en 2018 vicevoorzitter was van de technische scheidsrechterscommissie CTA bij de Spaanse Voetbalbond RFEF. De betalingen werden uitgevoerd aan het bedrijf Dasnil 95, tussen 2001 en 2018. De club zelf ontkent de feiten en zegt dat het bedrijf betaald werd voor scheidsrechterlijk advies.

“Barcelona erkent dat er betalingen geweest zijn aan de vicevoorzitter van de CTA en dat op zich is al abnormaal”, vertelde Tebas bij het Movistar-kanaal Vamos. “Zoiets zorgt voor spanningen. De reputatie van ons voetbal staat op het spel. Ik schaam me hierover. Van FC Barcelona hebben we geen enkele uitleg gekregen.”

© AFP

Op strafrechtelijk vlak riskeren de beschuldigden in deze zaak celstraffen van zes maanden tot vier jaar. Als de club schuldig wordt bevonden, kan dat dan weer leiden tot opschorting van de activiteiten of volledige ontbinding van de vennootschap.

Op sportief vlak lijkt Barça buiten schot te blijven: omdat de feiten meer dan vijf jaar geleden gebeurd zijn, beschouwt La Liga de zaak als verjaard. De Europese Voetbalconfederatie UEFA en de Wereldvoetbalbond FIFA kunnen daar evenwel anders over oordelen.