Volkswagen verhoogt investeringen in elektrische wagens

De Volkswagen Group, het grootste autoconcern van Europa, zal de komende jaren 122 miljard euro investeren in elektrische voertuigen en digitalisering. Dat is twee derde van alle investeringen die tot 2027 gepland zijn. Dat heeft de groep aangekondigd.

Het concern met merken als VW, Audi, Porsche, Seat en Skoda, zal de komende vijf jaar 180 miljard euro investeren. Daarvan zal 68 procent gaan naar digitalisering en elektrificatie, klinkt het dinsdag, tegen 56 procent in het vorige vijfjarenplan. Eind 2021 had de groep 89 miljard euro investeringen in de auto van de toekomst aangekondigd tot 2026.

De investeringen zullen onder meer gaan naar batterijcelfabrieken - maandag nog kondigde VW de bouw van zo’n fabriek in Canada aan - en naar het vastleggen van de nodige grondstoffen voor de batterijen, zo staat in een persbericht over de jaarresultaten. De VW-groep verwacht dat vanaf 2025 een op de vijf wereldwijd verkochte wagens elektrisch zal zijn.

Het autoconcern zet net als de concurrentie zwaar in op elektrische wagens. Vorig jaar vertegenwoordigden die 7 procent van de groepsverkoop, een aandeel dat dit jaar zou evolueren naar 11 procent. De investeringen zijn vooral gericht op Noord-Amerika en China.

Tegelijkertijd blijft de groep investeren in “de laatste generatie van verbrandingsmotoren”. Die investeringen zullen naar verwachting pieken in 2025, wanneer nieuwe euro 7-normen van kracht worden in de Europese Unie.

De Duitse autogroep maakte begin deze maand de jaarcijfers bekend. Het autoconcern was in 2022 goed voor een winst van 15,8 miljard euro, of een stijging met 2,6 procent. De omzet van de groep steeg van 250 naar 279,2 miljard euro. Dit jaar verwacht Volkswagen 9,5 miljoen wagens te verkopen, een miljoen meer dan in 2022.