Vrouw die ‘met bommengordel’ op Brussels politiecommissariaat verscheen is opgepakt

De vrouw die zich maandagochtend met een vermeende bommengordel aanbood op een politiecommissariaat in Schaarbeek, is opgepakt. Dat meldt La Dernière Heure en wordt bevestigd aan onze redactie.

De vrouw bood zich maandagochtend kort na 9 uur aan in het politiecommissariaat in de Brabantstraat in Schaarbeek. Ze droeg een zwarte vest, waar volgens politiebronnen elektrische draadjes aan bevestigd zaten. Ze gedroeg zich verdacht, maar voor ze gearresteerd kon worden, nam ze de benen. De vrouw werd maandag actief opgespoord, maar zonder resultaat.

De vrouw werd maandagavond herkend door agenten van de spoorwegpolitie in het treinstation Brussel-Zuid, en opgepakt. Haar relaas bleek volgens La Dernière Heure op dat moment niet erg coherent, maar ze moet nog formeel ondervraagd worden om duidelijkheid te scheppen over haar gedrag, klinkt het bij de politie.