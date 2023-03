Youri Mulder scherp voor Vincent Janssen (en Luuk de Jong) na afscheid bij Oranje: “Ze laten de boel een beetje in de steek”

“Ik begrijp het niet goed”, geeft Mulder toe. “Het is toch het mooiste wat er is om voor je land uit te komen en met name Janssen is nog erg jong. Ik zou zelf nooit zo’n beslissing hebben genomen. Ook als je niet alles speelt, zoals het geval was bij De Jong en Janssen, blijft het een eer om international te zijn. Maar uiteindelijk is het een persoonlijke keuze. Misschien hebben ze wel pijntjes en hebben ze iets meer rust nodig in hun schema om het vol te houden bij hun club. En je hebt ook wel eens dat jongens zich niet lekker voelen in een groep.”

Janssen kwam in totaal 22 keer uit voor Nederland en scoorde zeven keer, De Jong hield het na 39 interlands en acht goals voor bekeken. Tijdens het voorbije WK speelde Janssen 86 minuten mee, De Jong mocht 56 minuten van de bank komen.

Janssen speelde in september nog tegen de Rode Duivels in de Nations League. — © BELGA

Toch vindt Mulder dat ze hun land hadden moeten blijven vertegenwoordigen. “Ze laten de boel eigenlijk een beetje in de steek, want Oranje zit niet dik in de spitsen”, aldus Mulder. “Achter Depay en Weghorst zit alleen Brian Brobbey, maar die speelt lang niet alles bij Ajax. Als je dan verder kijkt in de Eredivisie, dan zijn het toch vooral buitenlandse spitsen die hoog staan op de topscorerslijst. Misschien moet Koeman maar eens in Frankrijk gaan kijken bij Toulouse, want daar doet Thijs Dallinga het erg goed.”

Van Marwijk en Blind milder

“Je kunt het van buitenaf niet goed beoordelen. Het is hoe zij het beleven en dat kun je alleen maar accepteren en respecteren”, vindt voormalig assistent-bondscoach Danny Blind. “Als zij vinden dat ze dit nodig hebben, dan is het goed dat ze de beslissing hebben genomen, want dan hebben zij niet meer de volledige motivatie.”

Ook ex-bondscoach Bert van Marwijk toont begrip. “Ik kan het niet los zien van het feit dat ze allebei weinig speelden. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Dan ben je veel van huis, terwijl je weinig in actie komt.”