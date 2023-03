Spontane staking in verschillende kantoren van bpost in Brussel na ontslag van werknemer

In verschillende kantoren van bpost in het Brussels gewest is dinsdagmorgen het werk neergelegd. Met die actie wordt geprotesteerd tegen het ontslag van een werknemer in het distributiekantoor in Watermaal-Bosvoorde. Dat melden de vakbonden, en wordt ook bevestigd door het bedrijf.

De socialistische vakbond maakt melding van een honderdtal actievoerders. Er werd beslist om over te gaan tot een werkonderbreking naar aanleiding van het ontslag van een werknemer die met ziekteverlof was. Volgens de socialistische vakbond is er sprake van een groot aantal zieke werknemers als gevolg van de arbeidsomstandigheden en de hoge werkdruk. “En als een werknemer naar hun zin een beetje te ziek is, dan wordt hij ontslagen”, zegt regionaal secretaris Geoffrey Hoyois.

Bpost bevestigt dat er een actie plaatsvindt, maar spreekt slechts van een veertigtal betrokken werknemers. De werkonderbrekingen vinden plaats in kantoren in Brussel-Centrum, Anderlecht, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde. De actie leidt lokaal tot kleine storingen, vooral in Watermaal-Bosvoorde, meldt bpost nog.