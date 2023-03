Corruptieonderzoek naar ex-politiebaas Glenn Audenaert wordt pas na gerechtelijk verlof gepleit

Het dossier draait rond de verhuis van de federale politie naar het voormalige Rijksadministratief Centrum in Brussel in 2011. Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel, zou smeergeld gekregen hebben om de verhuis te helpen doordrukken. Hij werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte, en in september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden, en ging later met pensioen.

In het onderzoek werd ook de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers opgepakt, wiens vastgoedbedrijf Breevast mede-eigenaar was van het gebouw. In hetzelfde onderzoek werd in maart 2017 ook de lobbyist Koen Blijweert opgepakt, maar hij werd kort daarna vrijgelaten onder voorwaarden om gezondheidsredenen. In 2019 bleek uit een audit van Financiën dat het gebouw meer dan 40 miljoen euro te veel had gekost aan de belastingbetaler. Blijweert overleed in februari 2021 en voor Zweegers waren de feiten verjaard.