Tegen 2035 is het rijk van de benzine- en dieselwagens uit en is er enkel nog plaats voor milieuvriendelijke elektrische auto’s. Althans, dat was de bedoeling. Het Europees Parlement zette het licht definitief op groen en de Europese Raad stond op het punt om dat voorbeeld te volgen, maar er is een kink in de kabel. In het zicht van de meet gooit Duitsland zich voor het principe.