Duikinstructeur (59) schuldig aan ongeval dat Kurt en Nathalie het leven kostte: “Eindelijk antwoorden voor hun kinderen”

Kurt en Nathalie kwam om het leven bij een tragisch ongeval in de Noordzee. — © IF

Een 59-jarige duikinstructeur uit Gent is drieënhalf jaar nadat het Torhoutse koppel Kurt Huberechts (53) en Nathalie Fiers (36) het leven lieten bij een duikongeval in de Noordzee schuldig bevonden. Volgens de rechter maakte R.C. een reeks beslissingen met een gebrek aan voorzichtigheid, die tot het ongeval leidde. Hij kreeg drie maanden cel met uitstel. “Vooral voor Kurts zoontje Arnaud is het belangrijk dat zijn papa geen schuld treft en er nu antwoorden zijn”, reageert Annita, de moeder van Kurt.

Op zondag 15 september ondernamen Kurt en Nathalie een duikexcursie in de Noordzee. Dat deden ze onder leiding van de duikinstructeur van beiden, R.C. uit Gent, die daar toen een duikschool leidde. R.C. had Kurt eerder opgeleid en ook Nathalie volgde nog lessen bij hem. Die dag zouden ze vanuit Nieuwpoort duiken naar een wrak voor de Noord-Franse kust, maar omdat ze te laat vertrokken, koos R.C. in laatste instantie om naar een ander wrak te gaan: dat van de Duitse destroyer Bruno Heinemann. Een foute beslissing, zo bleek, en het zou niet de eerste zijn. (lees verder onder de foto)

Het proces vorige maand in de rechtbank van Veurne. — © jhm

Een fout voldoende

De rechter motiveerde uitvoerig waarom R.C. schuldig is aan de onopzettelijke dood van het koppel. “R.C. had de leiding over de duikuitstap en het is duidelijk dat hij de beslissingen nam. Hij bepaalde het uur, het duikvenster en gaf de briefing. En hij besliste om naar een ander wrak te duiken dan eerst gepland. Hij liet ook toe dat Kurt en Nathalie samen gingen duiken, terwijl hij wist dat Nathalie niet de nodige brevetten had om zo diep te duiken.”

“Op zijn eigen website van de duikschool stelt hij dat er minstens 50 duiken nodig waren voor er kon gedoken worden in de Noordzee. Nathalie had er slechts 33. Door Kurt en Nathalie samen te laten duiken, gaf hij hem de opdracht verantwoordelijk te zijn over Nathalie. Ook dat was een foute beslissing.”

Wat er precies gebeurde onder water is niet geheel duidelijk. “Maar de hypothese is dat wellicht Nathalie in de problemen is gekomen en Kurt haar niet adequaat kon helpen en zo ook in de problemen raakte. Er is een duidelijk gebrek aan voorzichtigheid geweest en zelfs de lichtste fout is voldoende voor een schuldverklaring.”

R.C. werd dus veroordeeld voor de onopzettelijke doding van het koppel en kreeg drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete. (lees verder onder de foto)

Kurt en Nathalie hadden een grote passie voor duiken. — © rr

De advocaat van R.C. had de vrijspraak gevraagd. “Wij zijn nog steeds overtuigd van zijn onschuld en overwegen in beroep te gaan”, zegt meester Jurgen Dehaemers. “Voor hem is het zwaar te weten dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van twee vrienden. Hij is intussen ook gestopt met de school en met duiken.”

Dubbel gevoel bij nabestaanden

Advocaat Hilde Decleer reageerde namens de nabestaanden tevreden. “Het belangrijkste is dat die twee mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Dit is belangrijk voor het rouwproces van de nabestaanden. Die ouders hebben elk hun enig kind verloren.”

De moeder van Kurt reageert met een dubbel gevoel op het vonnis. “Eigenlijk zijn er alleen maar verliezers, want we krijgen onze kinderen er niet mee terug en R.C. heeft dit ook niet gewild”, zegt Annita Coolman. “Ik voel absoluut geen wrok tegen hem, want iedereen kan fouten maken. Laat het zeker ook een les zijn voor iedereen in de duikwereld. Daarom geeft dit me een dubbel gevoel.” (lees verder onder de foto)

“Gerechtigheid is wel geschied. We vonden dit proces vooral belangrijk voor de kinderen die Kurt en Nathalie hadden. Kurts zoon Arnaud woont bij me in en zal zich later steeds meer vragen stellen. Hij is nu 12 en beseft dit nog niet ten volle. We vinden het belangrijk dat er door dit proces toch enigszins enkele antwoorden kwamen. Maar we krijgen er uiteraard onze kinderen niet mee terug”, besluit Annita.