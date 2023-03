Simon Mignolet geeft uitleg over afscheid bij Rode Duivels (en over toekomst bij Club): “Vijf grote toernooien, maar ook twee gebroken vingers en een kapotte knie”

LEES OOK. Simon Mignolet kondigt nu ook zelf officieel afscheid als Rode Duivel aan

Simon Mignolet heeft de Rode Duivels áltijd gekoesterd. Hij offerde zelfs een vrije dag op om de pers te woord te staan. Twaalf jaar na zijn debuut bij de Rode Duivels – op 25 maart 2011 onder Leekens – besliste de doelman van Club Brugge deze week om zich niet langer beschikbaar te stellen.

Dinsdagochtend gaf hij daar tekst en uitleg bij in het Belfius Basecamp. “Ik wil mijn carrière zo lang mogelijk rekken”, steekt Mignolet van wal. “Mijn contract loopt tot 2026 bij Club, maar het is mijn doelstelling om daarna nog door te gaan. Een carrière van een keeper duurt nu eenmaal langer dan die van een veldspeler. Als ik dan 38 ben én als mijn lichaam het toelaat: dan houdt niets mij tegen. Ik herinner mij nog James Milner bij Liverpool: die besliste op 31-jarige leeftijd om te stoppen. Om zijn carrière zo lang mogelijk te rekken. Hij is ondertussen 37, en zit nog steeds in de kern bij The Reds.” Zijn beslissing werd niet beïnvloed door die van andere anciens zoals Alderweireld of Hazard. “In Qatar werd daar wel eens over gebabbeld, maar sindsdien hebben we daar niet meer over gepraat. Dit is mijn beslissing.”

“Geen 22 jaar meer”

Sinds Mignolet in de zomer van 2020 bij Club Brugge arriveerde, speelt hij opnieuw alles. De combinatie met interlandvoetbal begon door te wegen. “Dit is Rusland, en dat is Brazilië.” De Limburger toont zijn pinken, beiden duidelijk ooit gebroken. “Na het EK van 2021 keerde ik terug met een kapotte knie die mij hier maandenlang parten heeft gespeeld. En in Qatar blesseerde ik mijn schouder. Ik wil mezelf beschermen. Vijf tornooien leverden geen enkele wedstrijd op, maar ik brak wel twee vingers. Als tweede doelman moet je de dag na een wedstrijd vijftig of honderd ballen pakken, want de jongens willen op doel schieten. Als eerste keeper is zo’n voorbereiding helemaal anders. Fysiek werd het zwaar. Ik ben geen 22 jaar meer.” Hij wil niet dat zijn prestaties bij Club lijden onder een rol van invallersdoelman bij de nationale ploeg. “Club blijft mijn werkgever, al hebben ze Rode Duivels altijd goed gefaciliteerd”, weet Mignolet. “Maar hier half fit toekomen na een interlandperiode: dat is gewoon lastig. Ook het feit dat de start van de Belgische competitie hier al enkele weken na die matchen met de Nations League vallen, is niet bepaald ideaal. Elders beginnen ze half augustus, de Jupiler Pro League start eind juli. Dat is een beetje scheefgetrokken.”

Efteling

Maar Mignolet denkt ook aan de toekomst. “Ik wil niet hautain zijn en aan mijn plaatsje vasthouden om toch maar naar het EK te kunnen gaan, maar tegelijk niet volledig gemotiveerd is. Jonge doelmannen moeten zich ook kunnen ontplooien. Dat heb ik zo ook uitgelegd aan Frank Vercauteren (sportief directeur, red.) en de nieuwe bondscoach. Zij vonden het ongelofelijk jammer en hadden mij graag aan boord gehouden.” Ook voor hen kwam de beslissing van Mignolet als een verrassing. “De nieuwe keeperstrainer (Max Urwantschky, red.) kwam hier laatst de training bekijken. Hij wou mij meteen zijn manier van werken uitleggen, maar ik heb eerst het woord genomen. Ik vertelde hem dat ik zou stoppen. Zoiets zeg ik liever face to face.” 35 caps na twaalf jaar: houdt Mignolet frustraties over aan de Rode Duivels en de concurrentiestrijd met Courtois? “Helemaal niet. Ik heb veel matchen niet gespeeld, maar zonder Thibaut hadden wie die grote toernooien en mooie prestaties misschien niet. Zo bekijk ik het. En moest ik gefrustreerd zijn geweest, had ik dat niet zo lang getrokken. Vandaag ben ik vooral dankbaar aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tijdens die periode.” Al laat hij de deur ook nog een béétje op een kier. “Als er écht veel blessureleed is, mogen ze mij altijd bellen. Dat heb ik hen ook gezegd.”

En kijk: volgende week volgt zijn eerste vrije weekend sinds zijn pensioen bij de Rode Duivels. “Zondag vier ik de verjaardag van mijn zoon. En het weekend daarna trekken we naar de Efteling”, grijnst Mignolet.

