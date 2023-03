JOUW MENING. “Frank heeft de zon in zijn hart”

“Aangename man met een goed hart. Hij heeft een warme stem, en ik zag hem graag op tv. Hij vertelde soms ook nuttige info over bepaalde weersverschijnselen. Het was interessant. Voor mij was hij de beste weerman. Ik zal hem verder volgen op Facebook.” Wende B.

“Hij had de zon in zijn hart. Een aangenaam persoon om naar te luisteren en te kijken. Helaas komt er ook voor hem een tijd om te genieten van alle mooie dingen zonder enige tijdsdruk. Proficiat en veel dank.” Magda M.

“Hij was de Aristoteles van het weer.” Piet S.

“Frank is een icoon van het weerbericht. Eenvoudig, klare taal, uitvinder van nieuwe woorden, vereeuwigd in de Dikke Van Dale, engageert zich voor veel initiatieven zoals Kom op tegen Kanker,… Kortom: een uitzonderlijk man voor wie ik veel eerbied heb.” Johan H.

“Hij straalt iets positiefs uit waar je goedgezind van wordt. Hij is ook zeer onderlegd op wetenschappelijk gebied en probeert ons iets bij te brengen, zoals zijn grote voorganger Armand Pien. Bedankt Frank!”

“Ik ben zo’n beetje opgegroeid met zijn weerberichten. Op een ochtend in de jaren 90 heeft hij me eens opgebeld met het antwoord op een vraag die ik per brief had gesteld. Dan sta je even sprakeloos!” Patricia V.

“Ik heb hem ooit ontmoet op de sterrenwacht, samen met Armand Pien. Dat was in zijn beginjaren. We hebben toen een goeie bruine Grimbergen gedronken. Geniet van je pensioen, Frank.” Paul en Marleen Y. V.

“Hij klonk altijd even welgezind hoewel hij dat – net als iedereen – weleens niet was. Zijn inzet voor anderen zoals bij Kom op tegen Kanker was grandioos, en dit naast zijn drukke beroepsactiviteiten.” Jean Pierre L.

“Een lieve, geëngageerde en innemende man, die ons met zijn soms verrassend taalgebruik altijd wist te boeien. Een BV zonder kapsones. Iemand die je graag als vriend zou willen.” Werner M.

“Zijn morgen zijn we er weer, met meer weer zal voor altijd van hem zijn!” K. S.