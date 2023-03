Real Madrid-coach Carlo Ancelotti geeft toe dat hij “niet veel praat” met Eden Hazard: “Maar respect is belangrijker”

Het lijkt nooit meer goed te komen met Eden Hazard bij Real Madrid zolang Carlo Ancelotti coach is. Onze 32-jarige landgenoot gaf onlangs een openhartig interview met RTBF, waarin hij onder meer zei dat hij niet praat met de trainer. “Hazard vertelde de waarheid, we praten inderdaad niet veel”, geeft Ancelotti toe op zijn persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool.

Het is al sinds 11 september geleden dat Hazard nog eens een competitiewedstrijd mocht meedoen bij Real Madrid. Sindsdien passeerden er 21 competitiematchen waarin de voormalige Rode Duivel geen minuut kreeg. Ook in de Champions League krijgt hij geen minuut meer. De laatste speelminuten van Hazard dateren van 3 januari, in de beker tegen vierdeklasser Cacereño.

Ondanks de uitzichtloze situatie wil hij zijn contract uitdoen bij Real. “Ik heb altijd gedroomd van deze club. Ik wacht maar op een ding, dat is op het terrein kunnen bewijzen dat ik nog kan voetballen, ook al twijfelen de mensen, wat normaal is.” Over zijn relatie met coach Ancelotti zei Hazard het volgende: “We praten niet maar er is respect”.

© REUTERS

Ancelotti: “Er is wel respect”

Die uitspraak werd dinsdag bevestigd door de Italiaanse coach. “Hazard vertelde de waarheid, we praten inderdaad niet veel, dat klopt”, aldus Ancelotti daags voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. “Maar onze relatie is niet ‘koud’. Het belangrijkste is dat hij me toch respecteert, net zoals ik hem respecteer. Hij speelt niet omdat er heel wat concurrentie is en omdat Vinicius ons veel bijbrengt.”