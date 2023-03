Biden neemt nieuwe maatregelen tegen vuurwapengeweld

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag een nieuwe resem maatregelen aangekondigd om de verspreiding van vuurwapens aan banden te leggen. Verwacht wordt echter dat de impact van de maatregelen beperkt zal zijn, bij gebrek aan een federale wetgeving. Later op de dag geeft Biden meer toelichting in het Californische Monterey Park, waar begin dit jaar bij een schietpartij nog elf mensen uit de Aziatische gemeenschap werden gedood.

De maatregelen omvatten onder andere een uitbreiding van de achtergrondcontroles voor wapenaankopen. Daarnaast wil Biden het gebruik van zogenaamde ‘red flags’, voor potentieel gewelddadige personen, aanmoedigen en iets doen aan de explosieve stijging van het aantal wapens dat tijdens het transport tussen handelaars als “gestolen” of “verloren” wordt opgegeven.

De president wil voorts de druk verhogen op de machtige vuurwapenindustrie, door verkopers aan te geven die de federale regels hebben overtreden. Ook “moedigt” hij de onafhankelijke Federal Trade Commission aan om met een rapport te komen over de verkoop en promotie van vuurwapens aan minderjarigen.

De Amerikaanse president beseft niettemin dat hij niet veel kan doen aan de vele schietpartijen, waarvan enkel de bloedigste de media halen. Het zijn de deelstaten die bevoegd zijn inzake de aankoop, het bezit en het dragen van vuurwapens. Alleen een federale wet zou daar verandering in kunnen brengen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat die er nog komt nu een van de twee kamers van het Amerikaans Congres in handen is van de Republikeinen.