Facebook-moederbedrijf Meta schrapt nog eens 10.000 banen

In november schrapte Meta al eens 11.000 jobs - 13 procent van het personeel - om efficiënter te werken. Toen kwamen de ontslagen als een verrassing, maar ditmaal is dat niet het geval. CEO Mark Zuckerberg noemde 2023 “het jaar van de efficiëntie” en daar werd ook intern op gehamerd.

In een nieuw bericht zegt Zuckerberg dinsdag dat de ingrepen nodig zijn om “de financiële prestaties in een moeilijke omgeving te verbeteren zodat we onze langetermijnvisie kunnen uitvoeren”. Er is sprake van het annuleren van projecten met lage prioriteit, van minder aanwervingen en van het schrappen van managementniveaus.

NFT

Eerder op de dag werd al bekendgemaakt dat Meta de mogelijkheden rond NFT’s – non-fungible tokens – op zijn diensten Instagram en Facebook gaat afbouwen. Meta-topman Marc Zuckerberg beloofde aan de efficiëntie van zijn bedrijf te werken en stelt de prioriteiten scherp. NFT’s behoren daar dus niet meer bij. In de komende weken wordt het bijvoorbeeld onmogelijk om nog NFT’s te delen via Instagram en Facebook.

NFT’s zijn digitale eigendomscertificaten die worden gegarandeerd met behulp van blockchain. Het systeem wordt toegepast op digitale kunst en verzamelobjecten. De NFT-hype bereikte een hoogtepunt toen een digitaal kunstwerk twee jaar geleden voor ruim 69 miljoen dollar werd verkocht.