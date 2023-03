Dan toch geen groepen van drie op WK voetbal 2026: ‘Idee is afgevoerd’

Op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, het eerste dat met 48 in plaats van 32 landen afgewerkt wordt, zullen er in totaal liefst 104 wedstrijden gespeeld worden, zo melden internationale media dinsdag in de marge van het FIFA Council in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Het idee om de 48 gekwalificeerde landen onder te brengen in 16 groepen van 3 zou intussen afgevoerd zijn. Het succes van het WK van eind vorig jaar in Qatar, waar de 32 landen waren onderverdeeld in 8 groepen van 4, zou de FIFA hebben doen inzien niet aan het format van vier landen per groep te sleutelen. Daarnaast bestaat het gevaar van manipulatie.

Twaalf groepen van vier landen betekent wel een forse stijging van het aantal te spelen wedstrijden. In vergelijking met Qatar, waar er 64 wedstrijden nodig waren om met Argentinië een wereldkampioen aan te duiden, zouden er in 2026 liefst 104 duels gespeeld moeten worden, een stijging dus met 40 wedstrijden. De top twee van elke groep en de acht beste derdes plaatsen zich vervolgens voor de tweede ronde. In die knock-outfase moeten er vervolgens zestiende finales toegevoegd worden. De toekomstige halvefinalisten zullen dus niet langer zeven, maar wel acht WK-duels moeten spelen voor het einde van het toernooi.

© REUTERS

Door de extra wedstrijden zal het toernooi nog een week langer duren. Het WK van 2018 in Rusland duurde 32 dagen, in 2026 zal er 39 dagen gevoetbald worden. Het winter-WK van Qatar werd vanwege tijdsdruk in 30 dagen afgehaspeld.

In Kigali staan er ook nog voorzittersverkiezingen op het programma, maar die zijn niet meer dan een formaliteit. Gianni Infantino is immers de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De niet onbesproken Zwitser zal voor de tweede keer herkozen worden als voorzitter van de Wereldvoetbalbond.