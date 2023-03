Nederlanders stemmen morgen voor hun provincies: wat staat er op het spel?

Waar stemmen Nederlanders woensdag voor?

In Nederland zijn er net zoals in België provincies. “Die beslissen over provinciale wegen, het openbaar vervoer en waar windmolens, natuur, boeren, bedrijven en huizen komen”, zegt Vollaard. “Dan zijn er ook nog waterschappen. Zij doen het waterbeheer en zorgen dat het water schoon is, dat we beschermd zijn tegen het water door middel van bijvoorbeeld dijken en dat er genoeg water is.” In ons land zijn de polderbesturen daar verantwoordelijk voor. Die worden niet verkozen.

Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk?

“Het provinciebestuur dat woensdag verkozen wordt, kiest op zijn beurt in mei voor de samenstelling van de Eerste Kamer, de senaat”, zegt Vollaard. “Premier Rutte heeft daar nu een meerderheid.” Die meerderheid heeft Rutte nodig, omdat wetten ook door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. Daardoor hoeft hij nu niet met andere partijen samen te werken om nieuwe wetten te maken. Maar de samenstelling van de nieuwe provinciebesturen kan daar dus verandering in brengen. “Daarom bekijkt de regering nu al met wie ze gaat samenwerken als ze geen meerderheid meer zou hebben”, zegt Vollaard. “Wordt het toch met GroenLinks en de PvdA, de groenen en de sociaaldemocraten die samen een fractie vormen? Of kiezen ze voor het rechtse JA21 en boerenpartij BoerBurgerBeweging (BBB)?”

Een stempas voor de Nederlandse provincieverkiezingen. — © ANP

“Daarnaast vinden landelijke partijen de verkiezingen ook belangrijk om te zien hoe zij er zelf nu voor staan”, zegt Vollaard. “Over twee jaar zijn er namelijk weer landelijke verkiezingen. Deze verkiezingen leven onder Nederlanders echter niet zo, want er heerst veel onwetendheid en ze hebben er niet zo veel interesse voor. De opkomst zal waarschijnlijk weer 50 procent zijn.”

Welke thema’s zijn belangrijk?

“Klimaat en stikstof spelen heel erg”, zegt Vollaard. “De groene partijen willen alles doen om de klimaatdoelen te halen, maar anderen willen dat boeren en bedrijven op de huidige manier door kunnen werken.” Nederland heeft ook een stikstofprobleem. De provincies moeten in de zomer met plannen komen om dit op te lossen.

Volgens Vollaard speelt het thema wonen ook al een aantal jaar: “Dat is nu belangrijk, want de provincie beslist waar woningen komen. Maar ze moeten ook rekening houden met boeren, natuur en bedrijven. Er is veel druk op de ruimte.”

Wie zijn de voorspelde winnaars en verliezers?

De BBB is volgens Vollaard sowieso een van de winnaars: “Want die zit tot nu toe niet in het bestuur. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zullen naar verwachting ook een beetje winst hebben. De Partij voor de Dieren groeit elke verkiezing weer een stapje.”

Boerenpartij BBB zal wellicht een van de winnaars zijn. — © Belga

Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet was tijdens de vorige provinciale verkiezingen een van de grootste partijen, maar Vollaard voorspelt dat het deze keer zal verliezen: “Want het kreeg afsplitsingen. Daar is JA21 een van en die zal deze keer op eigen kracht een aantal zetels werven. Ook de PVV van Geert Wilders zal door het verlies van FvD winst maken.”

