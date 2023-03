Federale staatsschuld stijgt naar 469 miljard euro

In de maand februari alleen al is de federale staatsschuld toegenomen met meer dan 7 miljard euro. Dat blijkt uit een mededeling van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Concreet is de netto federale staatsschuld in februari met 7,37 miljard euro toegenomen, tot 468,612 miljard euro. Het gaat om een erg groot bedrag in vergelijking met andere maandelijkse toenames. Wellicht ligt dat mee aan het feit dat de overheid in februari de energiesteun voor de gezinnen heeft uitbetaald, klinkt het bij de schatkist.

Kredietbeoordelaar Fitch stelde vorige week de vooruitzichten voor ons land naar beneden bij, onder meer verwijzend naar de overheidsschuld. De mogelijkheid dat de Belgische kredietwaardigheid wordt verlaagd, bestaat dus. En nu vrijdag nabeurs komt een ander ratingbureau - Standard & Poor’s - met nieuwe vooruitzichten voor ons land.