Eerste slachtoffer van aanslag Maalbeek getuigt op terreurproces: “Ik had liever een arm of been verloren, zodat ik kan aanvaarden dat ik een slachtoffer ben”

Op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 was het vandaag de beurt aan Orphee Vandenbussche om te getuigen. De 40-jarige kapster zat in de tweede wagon van de metro in Maalbeek, toen de bom ontplofte. “Ik dacht dat ik na zeven jaar genoeg had gehuild, maar de tranen rollen alweer over mijn wangen”, sprak de vrouw die als eerste slachtoffer van de aanslag in Maalbeek het woord kreeg.