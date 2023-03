Wilde dertiger zijn vrouw opzettelijk doodrijden? “Hij nam kussens mee om de kinderen te beschermen”

Wou de 30-jarige Y.B. uit Menen zijn vrouw de dood injagen door opzettelijk tegen een vrachtwagen te rijden? Zelf beweert de man dat hij zijn echtgenote enkel bang wou maken, maar volgens het Openbaar Ministerie was dit een poging tot moord. B. riskeert twaalf jaar cel. “Hij nam kussens mee in de auto om zijn twee kinderen op te achterbank te beschermen bij de aanrijding.”

Het koppel is getrouwd sinds 2015 en heeft vier kinderen samen. De relatie verliep echter stroef. Y.B. werkte dag en nacht om een schuld van bijna 80.000 euro af te betalen, stond onder grote stress en begon cocaïne te gebruiken. B. verdacht zijn vrouw bovendien van overspel.

Op 19 oktober vorig jaar reed het koppel met twee van hun kinderen op de achterbank de E17 op in Kortrijk. Eerder die dag hadden ze al ruzie gehad. In de auto zou Y.B. zijn vrouw toegeroepen hebben dat hij haar ging vermoorden. “De beklaagde was onder invloed van cocaïne en probeerde in te rijden op een vrachtwagen. Op het laatste moment remde hij bruusk af en week uit”, beschreef het Openbaar Ministerie. “Met een tweede vrachtwagen kwam het wel tot een aanrijding.”

Moederhart

Ook de vrouw verklaarde eerst dat haar man het ongeval met opzet veroorzaakte, maar op het proces sprak ze niets dan goeds over haar man. “Het was niet zijn bedoeling om mij te vermoorden, hij was niet in zijn normale doen. Hij is een goeie man en een goeie vader. Doordat hij een tijdje van huis geweest is, heb ik beseft hoe hard hij nodig is in ons gezin.”

Volgens de procureur sprak hier vooral het moederhart van de vrouw. “Uw moederhart siert u, maar ik geloof niet dat uw man niet de intentie had om u onder het voertuig te rijden. Waarom had hij anders kussens achterin de auto gelegd om de kinderen te beschermen? Uit het deskundigenverslag blijkt dat hier echt een gevaarlijk persoon zit.”

Y.B. zelf hield vol dat hij zijn vrouw enkel bang wou maken. “Die kussens liggen altijd in de auto, de kinderen spelen ermee”, zei B. “Ik ben helemaal geen gevaarlijk persoon, het was een stomme fout en ik was onder invloed van cocaïne. Ik wil gewoon samen zijn met mijn gezin.”

Vonnis op 28 maart.