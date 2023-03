DE INSIDER. “De Reuzegommers zijn niet één hechte groep. Toch beschermen ze elkaar nog”

Wie heeft de visolie aan Sanda Dia toegediend? Dat is de hamvraag op het proces-Reuzegom. Maar voorlopig hebben we daar nog geen antwoord op. Zelfs niet na de passage van de kroongetuigen, de schachten die samen met Sanda Dia in de put zaten. “Ze vertellen niet alles wat er gebeurd is”, zegt chef crimi Pieter Huyberechts in onze nieuwe podcast ‘De Insider’. “En je krijgt het unheimliche gevoel dat ze hun vrienden van Reuzegom – gewild of ongewild – beschermen.”