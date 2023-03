Witte Huis wil dat Mike Pence zich excuseert voor homofobe grap aan adres van transportminister

Het Witte Huis heeft Mike Pence (Republikeinse Partij) terechtgewezen voor een homofobe opmerking die hij maakte over Amerikaans minister van Transport, Pete Buttigieg. Pence verwees naar het “moederschapsverlof” dat Buttigieg opnam, waardoor hij het land een “postnatale depressie” zou bezorgd hebben. Het Witte Huis roept de ex-vicepresident op zich te excuseren.

Janne Eijckmans Bron: The Guardian, CNN

“Toen Pete’s twee kinderen werden geboren, nam hij twee maanden moederschapsverlof, waarbij duizenden reizigers op luchthavens strandden, het luchtverkeerssysteem uitviel en vliegtuigen bijna op elkaar botsten in de lucht.” Zo haalde Pence afgelopen zaterdag uit naar Democraat Buttigieg op het jaarlijkse diner van de twee partijen in de Gridiron Club.

Buttigieg, Amerika’s eerste openlijk homoseksuele minister, adopteerde in september 2021 met zijn man een tweeling en nam twee maanden vrij. Daardoor werd hij volgens Pence “de enige persoon in de geschiedenis die een kind krijgt en de rest van ons een postnatale depressie”.

Pete Buttigieg is de eerste openlijk homoseksuele minister van de Verenigde Staten. — © imago images/MediaPunch

Het Gridiron-diner leent zich normaal tot luchtige speeches en grapjes, maar Pence ging volgens het Witte Huis te ver. “De homofobe grap van de voormalige vicepresident over minister Buttigieg was beledigend en ongepast, zeker omdat hij lachte met vrouwen met een postnatale depressie”, zei de persverantwoordelijke van president Joe Biden, Karine Jean-Pierre, maandag in een verklaring.

“Hij zou zijn excuses moeten aanbieden aan vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap, die het recht hebben om met waardigheid en respect behandeld te worden.” Maar het is de vraag of Pence dat zal doen. Zijn oude stafchef, Marc Short, reageerde alvast op Twitter dat het Witte Huis “Amerika zou moeten besparen van de valse schande”. Pence, die mogelijk een gooi zal doen naar het presidentschap in 2024, haalde tijdens het diner ook uit naar andere potentiële kandidaten, onder wie Donald Trump, zijn vroegere baas.