“Donkerste dagen ooit” voor het Spaanse voetbal door schandaal rond Barcelona, maar wat is er precies aan de hand?

Spanje is in de ban van een nieuw voetbalschandaal.

De grote baas van het Spaanse voetbal die zegt dat hij zich schaamt, de competitie die zich burgerlijke partij stelt en razende fans die met bankbiljetten zwaaien. Nu de openbare aanklager claimt dat FC Barcelona betaald heeft om bevoordeeld te worden door de scheidsrechters, is de ‘zaak-Negreira’ uitgegroeid tot het grootste Spaanse voetbalschandaal ooit. Van voorzitters die net niet vechtend over straat rollen tot aartsrivaal Real Madrid dat zich geen houding weet te geven: een uitleg in vijf stappen.