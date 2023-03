Eintracht Frankfurt zonder beruchte fans tegen Napoli voor clash in Champions League

Eintracht Frankfurt zal woensdag in Napels, voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Napoli, niet kunnen rekenen op de steun van zijn fervente supporters. Dat is het gevolg van een juridisch dispuut tussen de Duitse club en de Italiaanse autoriteiten.

De fans van Eintracht staan sinds vorig seizoen onder nauwlettend toezicht van de Europese voetbalbond UEFA, na de veldbestorming en het gebruik van pyrotechnische middelen in het eigen Waldstadion na de kwalificatie voor de Europa League-finale in mei 2022. De UEFA legde hiervoor een wedstrijd achter gesloten deuren op met uitstel (gedurende twee seizoenen).

De Frankfurt-aanhang had zijn lesje echter niet geleerd en clashte in september zwaar met supporters van Olympique Marseille in de marge van het onderlinge Champions League-duel. Opnieuw legde de UEFA een gedeeltelijke sluiting op van een tribune in het Waldstadion en een verbod op de verkoop van kaarten aan fans voor de volgende uitwedstrijd - beide straffen evenwel met uitstel (gedurende een jaar).

© AFP

De lokale autoriteiten in Napels gingen echter een stap verder en verboden voor de return van de achtste finales in de Champions League in de Zuid-Italiaanse stad Napoli aanvankelijk om de 2.700 aan Frankfurt toegewezen plaatsen te koop te stellen aan fans die in Duitsland wonen. Zij vreesden een verstoring van de openbare orde.

Eintracht ging in beroep en zaterdag vernietigde een rechtbank in de regio Campania (waartoe Napels behoort) het verbod. Maar zondag vaardigde de Napolitaanse autoriteiten, weer uit vrees voor rellen, een nieuw verbod uit op de verkoop van de 2.700 tickets, dit keer alleen voor inwoners van Frankfurt. Na deze nieuwe maatregel gooide de Duitse club de handdoek in de ring en Frankfurt legde zich neer bij een duel zonder uitfans.

“Ook al was het verbod gemakkelijk te omzeilen aangezien twee derde van onze supporters uit het Rijn-Maingebied komt en niet uit de stad Frankfurt”, aldus Eintracht.