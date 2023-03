Ramsey volgt Bale op als Welshe aanvoerder: “Hij is op het juiste moment in zijn carrière aangekomen”

Ramsey heeft grote schoenen te vullen, letterlijk en figuurlijk, want zijn voorganger had een recordaantal van 111 caps achter zijn naam en stond er altijd op de belangrijke momenten. De 32-jarige middenvelder van Nice heeft 78 caps en zal de kapiteinsband eind deze maand dragen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kroatië en Letland.

“Aaron was na Bale al de vicekapitein en deze promotie is niet meer dan een natuurlijke evolutie”, aldus Welsh bondscoach Rob Page. “Hij is op het juiste moment in zijn carrière aangekomen om een leider te zijn voor onze jonge spelers.”

Het is niet de eerste keer dat Ramsey de aanvoerder is van Wales. Op amper twintigjarige leeftijd werd hij in maart 2011 door toenmalig bondscoach en de intussen betreurde Gary Speed al aangeduid als kapitein. Nadien gaf Speeds opvolger Chris Coleman de band in oktober 2012 aan verdediger Ashley Williams.