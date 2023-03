Europees Parlement wil binnen vijf jaar enkel nog nieuwe gebouwen zonder uitstoot

De Europarlementsleden bogen zich in Straatsburg over een aanscherping van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen. Die moeten een belangrijke bijdrage leveren in het streven van de Europese Unie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. De gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor 36 procent van de totale uitstoot.

Het halfrond toont zich alvast ambitieuzer dan de Commissie. Die had voorgesteld dat alle nieuwe gebouwen tegen 2030 klimaatneutraal moeten zijn. De parlementsleden stellen de timing bij naar 2028, en voor openbare gebouwen naar 2026. Waar technisch en economisch haalbaar moeten alle nieuwe gebouwen tegen 2028 ook uitgerust zijn met zonne-energietechnologie.

Ook de energieprestaties van bestaande gebouwen moeten volgens de parlementsleden sneller verbeteren. Zo zouden alle woongebouwen tegen 2030 klasse E moeten halen, en tegen 2033 klasse D. De andere gebouwen zouden die ratings moeten halen tegen 2027 en 2030. Klasse A staat voor volledig uitstootvrij, klasse G voor de 15 procent minst efficiënte gebouwen in het nationale gebouwenbestand.

De parlementsleden schaarden zich met 343 tegen 216 stemmen (78 onthoudingen) achter deze standpunten. Zo maken ze zich op voor zware onderhandelingen met de lidstaten. Die hadden zich vorig najaar achter de deadline van 2030 voor nieuwe gebouwen geschaard. De lidstaten verzetten zich ook tegen ratings voor bestaande gebouwen, ze verkiezen een maximale energieconsumptie per vierkante meter.