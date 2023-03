Nood breekt wet: Italiaanse bondscoach Roberto Mancini rekent op… onbekende Argentijnse spits voor doelpunten

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini zal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Malta Mateo Retegui, een Argentijn met roots in Italië die voetbalt in de Argentijnse competitie, oproepen. Dat heeft Mancini bevestigd.

De 23-jarige aanvaller speelt momenteel voor Club Atlético Tigre uit Buenos Aires en wordt uitgeleend door Boca Juniors. Hij voert het klassement van de topschutters aan met zes doelpunten in de eerste zeven wedstrijden. Hij is geboren in Argentinië maar heeft een Italiaans paspoort door de Siciliaanse afkomst van zijn grootvader, vertelde zijn vader aan Italiaanse media.

Mancini bevestigde dat hij Retegui zal oproepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Europese kampioen, tegen Engeland op 23 maart en Malta op 26 maart.

“We volgen hem al een tijdje, hij is al twee jaar titularis in de Argentijnse competitie en heeft kwaliteiten die we momenteel helaas missen”, verklaarde de Italiaanse T1 maandagavond in de pers. “We dachten dat hij niet zou willen komen, maar in plaats daarvan zei hij meteen ‘ja’ en hebben we hem opgeroepen”, vervolgde de bondscoach, die vrijdag zijn volledige selectie voor de twee wedstrijden zal onthullen.

Italië, dat zich niet kon plaatsen voor het WK afgelopen najaar in Qatar, kampt al enkele jaren met een tekort aan centrumspitsen en is bijna uitsluitend afhankelijk van Lazio-aanvaller Ciro Immobile, intussen al 33 jaar.

De andere mogelijke ‘nummers 9’, zoals Giacomo Raspadori, Andrea Belotti, Gianluca Scamacca en Moise Kean, zijn geblesseerd of uit vorm door weinig speelminuten met hun club.